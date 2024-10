JAECOO 7 PHEV: la rivoluzione ibrida con il Super Hybrid System ad alta efficienza

Il JAECOO 7 PHEV, l'ultimo arrivato nella gamma OMODA & JAECOO, rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei veicoli ibridi plug-in grazie all'innovativo Super Hybrid System (SHS).

Questo sistema di propulsione all’avanguardia coniuga efficienza, potenza e basse emissioni, rivoluzionando il concetto di mobilità sostenibile.

Il sistema SHS combina una propulsione elettrica con un motore a benzina di ultima generazione, garantendo un’esperienza di guida fluida e prestazioni eccezionali. Questo ibrido plug-in è equipaggiato con un motore a combustione interna 1.5 TDGI, progettato per ottimizzare i consumi e massimizzare l’efficienza energetica, con un rendimento termico che raggiunge il 44,5%. Il risultato è una guida potente, ma allo stesso tempo economica, con consumi ridotti a 5,99 litri per 100 km in modalità completamente a combustione interna (ICE).

Tecnologia avanzata per la massima efficienza



Uno dei punti di forza del JAECOO 7 PHEV è il sistema di trasmissione ibrido super DHT, che offre quattro modalità di guida, tra cui la guida elettrica pura al 100% a basse velocità e la modalità ibrida per le alte velocità. Questa flessibilità consente ai guidatori di sfruttare al massimo le prestazioni del veicolo in base alle condizioni di guida, garantendo una riduzione dei consumi e una guida confortevole in ogni contesto.

La batteria ad alte prestazioni del JAECOO 7 PHEV è un altro elemento distintivo. Oltre a garantire un’autonomia di 90 km in modalità 100% elettrica, offre funzionalità avanzate di sicurezza, come la protezione da calore, urti e infiltrazioni d’acqua. In situazioni di emergenza, la batteria può interrompere l'alimentazione in soli 2 millisecondi, prevenendo rischi per gli occupanti del veicolo.

Il piacere di guida senza compromessi



Con JAECOO 7 PHEV, OMODA & JAECOO offrono una combinazione perfetta tra le caratteristiche di un veicolo 100% elettrico e i vantaggi di un'auto ibrida. Gli utenti possono scegliere tra la guida a zero emissioni nei tragitti urbani o sfruttare l’efficienza del motore ibrido per lunghi viaggi, senza ansia da autonomia. Grazie alla funzione V2L (Vehicle To Load), il veicolo può anche alimentare dispositivi esterni, offrendo un ulteriore livello di comodità.

Con questo modello, OMODA & JAECOO confermano il loro impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni sostenibili per la mobilità del futuro. JAECOO 7 PHEV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca potenza, efficienza energetica e innovazione in un unico veicolo, rispondendo alle esigenze di chi vuole viaggiare nel rispetto dell'ambiente senza rinunciare alle prestazioni.