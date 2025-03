Jeep Avenger 4xe: dietro le quinte della creatività, tra design e avventura

La Jeep Avenger 4xe rappresenta un significativo punto di svolta nel segmento dei B-SUV,

dove innovazione, design distintivo e praticità quotidiana si fondono per ridefinire il concetto stesso di avventura urbana ed extraurbana. Jeep ha deciso di svelare al pubblico l’affascinante processo creativo dietro la realizzazione di questo modello iconico con una serie esclusiva di quattro video, offrendo così uno sguardo unico dietro le quinte del team di design Jeep Europe.

Ogni vettura Jeep racconta una storia fondata su una visione precisa, nata dalla passione e dall'esperienza autentica di chi la progetta. La Avenger 4xe non fa eccezione: ogni singolo elemento estetico e funzionale di questo SUV nasce dall’esperienza personale e dall’immaginazione creativa dei designer coinvolti nel progetto. Un team multiculturale con background differenti ha lavorato con l’obiettivo comune di creare un veicolo che fosse pratico, avventuroso e allo stesso tempo versatile.

Nelle prime puntate della serie, i designer Ricardo Campos, messicano, e Lorenzo Mariotti, francese, spiegano come le loro diverse origini e passioni personali abbiano influenzato la creazione di Avenger 4xe, enfatizzando l'importanza di progettare veicoli adatti sia all’avventura sia alle esigenze quotidiane. Dain Kim, coreano, e Sacha Barber, irlandese, aggiungono un tocco familiare e pratico al progetto, pensando ai bisogni delle famiglie amanti del fuoristrada.

Il responsabile del design europeo Jeep, Daniele Calonaci, insieme a Federico Pischedda e al resto del suo team internazionale, mostra come le avventure reali e le esperienze dirette abbiano ispirato le caratteristiche principali di Avenger 4xe. Non si tratta solo di estetica, ma di funzionalità concreta: il design incorpora elementi come barre sul tetto per maggiore capacità di carico, gancio traino posteriore e interni robusti e resistenti, progettati per resistere a ogni condizione atmosferica e ambientale.

Jeep ha voluto sottolineare come ogni dettaglio della Avenger 4xe rifletta una funzione precisa, dal paraurti antigraffio per la massima protezione in off-road, all’adesivo opaco sul cofano che riduce l’abbagliamento del sole, migliorando la visibilità in condizioni difficili. Un ulteriore elemento distintivo è il sistema Selec-Terrain, capace di adattarsi in modo ottimale alle diverse condizioni di guida, garantendo affidabilità e controllo sia su strada che fuori strada.

Avenger 4xe rappresenta inoltre un passo fondamentale verso l’elettrificazione completa della gamma Jeep, integrando perfettamente il leggendario DNA fuoristrada del marchio con la tecnologia ibrida intelligente. Al cuore del SUV batte infatti un avanzato sistema ibrido a 48 volt, che combina un motore turbo benzina da 1,2 litri e 136 CV con due motori elettrici da 21 kW sugli assi anteriore e posteriore. Questa configurazione consente al veicolo di operare in modalità completamente elettrica alle basse velocità, garantendo prestazioni efficienti e sostenibili, perfettamente adatte agli spostamenti urbani.

Il sistema di trazione integrale intelligente AWD, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, consente a Jeep Avenger 4xe di raggiungere una velocità massima di 194 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi. Prestazioni dinamiche che promettono divertimento di guida e affidabilità, tanto nell’uso quotidiano in città quanto nelle avventure fuoristrada.

Daniele Calonaci, alla guida del design europeo di Jeep, descrive così il progetto: "Disegnare Avenger 4xe è stata un’esperienza straordinaria. Non si trattava solo di realizzare un SUV bello esteticamente, ma soprattutto di creare un veicolo versatile, capace di affrontare ogni sfida con stile e praticità. Ogni elemento è frutto della nostra passione per l’avventura, del rispetto per la tradizione Jeep e del desiderio di superare continuamente i limiti della tecnologia e dell’elettrificazione."

Jeep Avenger 4xe è pensata per l’esploratore moderno, un veicolo che non solo guarda al futuro sostenibile, ma mantiene salda la tradizione di avventura e robustezza che da sempre caratterizza il marchio Jeep. La nuova serie di video dietro le quinte è dunque un’occasione imperdibile per scoprire il lungo viaggio che ha portato alla creazione di un SUV destinato a lasciare un’impronta duratura nel segmento.