Jeep Avenger 4xe: l'evoluzione dell'avventura con la nuova The North Face Edition

Dopo il successo del debutto, Jeep lancia sul mercato europeo l’attesa Avenger 4xe e l’esclusiva The North Face Edition.

Due modelli pensati per l'esploratore moderno, che incarnano la filosofia Jeep in materia di avventura e sostenibilità. La Jeep Avenger 4xe si pone come una pietra miliare nella strategia di elettrificazione del marchio, mantenendo intatte le prestazioni off-road e la tradizione di oltre 80 anni.

Parola a Eric Laforge, Jeep Enlarged Europe

“Jeep Avenger 4xe e The North Face Edition rappresentano il nostro obiettivo di combinare tecnologia avanzata e spirito avventuroso. Con questi modelli vogliamo stabilire un nuovo standard in termini di versatilità e stile, portando Jeep verso una mobilità sempre più elettrificata e attenta alle esigenze dei consumatori”, ha dichiarato Eric Laforge, Head of Jeep Brand per la Regione Enlarged Europe. Questo passo conferma l’impegno di Jeep verso l’innovazione sostenibile, senza compromettere le leggendaria capacità off-road che caratterizzano il brand.

Jeep Avenger 4xe: tecnologia e performance

La Jeep Avenger 4xe si distingue per il sistema AWD elettrificato: un motore ibrido a 48V con un turbo benzina da 1,2 litri e 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW per trazione integrale. Questo motore consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e una velocità massima di 194 km/h. Con una coppia superiore rispetto alla versione e-Hybrid e una CO2 contenuta, rappresenta l’equilibrio tra potenza e sostenibilità.

Design: eleganza e funzionalità

Jeep Avenger 4xe esalta il design tipico Jeep con dettagli aggiornati, come i fendinebbia rialzati e le barre sul tetto. I paraurti rinforzati garantiscono durabilità, mentre l’estetica del modello Upland combina robustezza e stile. Con un’altezza da terra di 210 mm e una capacità di guado di 400 mm, l’Avenger 4xe è perfetta per affrontare i terreni più difficili.

All’interno, il modello Upland offre sedili resistenti e lavabili, ideali per i viaggiatori outdoor. La plancia argentata, il volante in pelle sintetica e il padiglione nero conferiscono eleganza agli interni, mentre il sistema infotainment con display da 10,25" assicura un’esperienza connessa e intuitiva.

The North Face Edition: l’eccellenza outdoor

La The North Face Edition esprime la sinergia tra Jeep e il brand di esplorazione outdoor. Con un’estetica unica e dettagli ispirati al Monte Bianco (alto 4.806 metri, numero simbolico delle unità prodotte), questa versione include accenti Summit Gold e un design mimetico ispirato alla natura. Ogni acquirente riceve il The North Face Explore Pack, con tenda, borsone e bottiglia d’acqua, tutti decorati con i loghi dei due brand.

Gli interni celebrano l'avventura con sedili in materiali resistenti, inserti in Summit Gold, e dettagli che richiamano i piumini The North Face. La plancia riporta linee topografiche del Monte Bianco, rendendo omaggio alla cima più alta d'Europa.

Esperienza di guida e tecnologia avanzata

La trazione AWD intelligente, attiva alle basse velocità per un controllo totale, si disinnesta alle alte velocità per ottimizzare i consumi. Il sistema Selec-Terrain permette di scegliere tra le modalità Auto, Snow, Sand & Mud e Sport, adattando la trazione alle condizioni stradali.

La sicurezza e il comfort sono garantiti da funzioni avanzate di assistenza alla guida: Hill Descent Control, telecamera posteriore a 180°, cruise control adattivo e specchietto retrovisore auto-oscurante. La Avenger 4xe include inoltre pneumatici M+S e opzione All Terrain 3PMSF per terreni impegnativi, che migliorano la trazione e la stabilità.

Prezzi e offerte finanziarie

La Jeep Avenger 4xe Upland è proposta a 31.950 Euro, mentre la The North Face Edition è disponibile a 37.950 Euro. Stellantis Financial Services offre un finanziamento a partire da 149 Euro al mese, con anticipo variabile.