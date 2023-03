Jeep Avenger debutta nelle concessionarie italiane

Per assecondare l’interesse degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV Jeep® e verso la nuova Avenger,

il B-SUV compatto che si è recentemente aggiudicato il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023, tutti gli showroom Jeep in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato e domenica.Riflettori puntati su Avenger, dunque, ma sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, la più venduta in Italia nel mercato LEV – low emission vehicles – nel 2021, nel 2022 e nei primi due mesi del 2023 oltre che Renegade e Compass e-hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma Jeep elettrificata.

Jeep® Avenger, il primo SUV 100% elettrico disponibile in Italia anche con motore termicoJeep Avenger è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero. Progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, Avenger racchiude il DNA del brand in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Offre eccellenti prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica – nel caso della versione full electric – sino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città. La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli tre minuti di ricarica***.E in Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente, Avenger è disponibile con motore a benzina da 1200 cm3 capace di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1750 giri. Questo propulsore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

Divertente ed emozionante da guidare, questo nuovo SUV si rivolge a persone attive che cercano un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Il modello è stato progettato per soddisfare le esigenze dei clienti europei, grazie a specifiche peculiarità:

Design funzionale: progettato per garantire una protezione a 360° e la massima libertà di movimento. Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, Avenger è dotata di fari protetti, piastre sottoscocca anteriori e posteriori e rivestimenti in plastica che circondano la carrozzeria e rialzano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni. In particolare, le nuove piastre sottoscocca sui paraurti anteriori e posteriori sono stampate in un materiale polimerico colorato in massa: in questo modo, in caso di graffi, non perderanno vernice e il danno sarà invisibile. Avenger è stata appositamente progettata per essere il compagno di viaggio ideale nella guida urbana e off-road.

Dimensioni compatte: pur mantenendo tutte le qualità e le caratteristiche tipiche di un SUV Jeep e ospitando comodamente cinque persone, con i suoi 4,08 metri Avenger è il SUV Jeep più compatto di sempre ma non rinuncia a offrire le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche.