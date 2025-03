Jeep Avenger domina il mercato SUV in Italia e guida l’elettrificazione

Anche nel 2025, Jeep Avenger si distingue come il SUV più venduto in Italia, consolidando un primato già affermato nel 2024 e nel primo mese dell’anno.

Secondo i dati di Dataforce, il modello di punta di Jeep ha mantenuto il vertice del segmento a febbraio, confermando il suo ruolo chiave nel mercato automobilistico italiano. La versione 100% elettrica di Avenger rafforza ulteriormente il suo posizionamento, rimanendo il B-SUV elettrico più venduto nel Paese e contribuendo significativamente alla crescita della mobilità a zero emissioni.

Il successo di Jeep Avenger si basa su una strategia orientata alla “Freedom of Choice”, offrendo una gamma completa per soddisfare ogni esigenza di mobilità. Il SUV è disponibile in versione completamente elettrica, con un motore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale, in versione e-Hybrid con trasmissione automatica e nella nuova configurazione 4xe con trazione integrale e 136 CV di potenza. Questa varietà di propulsioni consente a Jeep di ampliare il proprio target, raggiungendo sia chi cerca un SUV urbano a basse emissioni sia chi necessita di un veicolo adatto a percorsi off-road.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: innovazione e design esclusivo

L’esordio della Jeep Avenger 4xe è segnato dal lancio della serie speciale The North Face Edition, un’edizione limitata a 4.806 unità, un numero simbolico che richiama l’altitudine del Monte Bianco. Questo modello unisce tecnologie avanzate, materiali resistenti e un’estetica ispirata agli elementi della natura, con finiture Summit Gold e dettagli topografici unici. Equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV e un sistema ibrido a 48V, la The North Face Edition integra due motori elettrici da 21 kW per offrire trazione integrale e prestazioni ottimali su qualsiasi terreno.

L’introduzione di questa versione speciale rappresenta un passo ulteriore nella strategia di Jeep verso l’elettrificazione, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento dei SUV ibridi e 100% elettrici. Il design esclusivo, sviluppato in collaborazione con The North Face, sottolinea l’attenzione all’esplorazione e alla sostenibilità, valori comuni ai due marchi. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si pone dunque come un modello di riferimento per chi cerca un SUV dall’anima avventurosa, tecnologicamente avanzato e in grado di garantire prestazioni eccellenti con un’impronta ecologica ridotta.

L’andamento positivo delle vendite di Jeep Avenger conferma la validità della strategia del brand nel mercato italiano, con una crescita costante che rafforza il posizionamento nel segmento SUV. La combinazione tra innovazione, diversificazione dell’offerta e attenzione alla sostenibilità continua a premiare Jeep, proiettandola verso un futuro in cui l’elettrificazione giocherà un ruolo sempre più centrale.