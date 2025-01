Jeep domina il mercato italiano: Avenger è il SUV più venduto nel 2024

Il 2024 è stato un anno straordinario per Jeep® in Italia, con risultati che consolidano la presenza del brand e la sua leadership in segmenti chiave.

Secondo l'elaborazione di Dataforce, Jeep chiude l’anno con una quota di mercato del 4,4%, posizionandosi all'ottavo posto nel ranking assoluto delle vendite.

A trainare il successo del marchio è Jeep Avenger, che si conferma il SUV più venduto in Italia, sia nel mese di dicembre sia nell’intero 2024. Un primato che non si limita al segmento B-SUV, ma che colloca Avenger tra i modelli più acquistati in assoluto nel nostro Paese.

Avenger: il SUV disegnato a Torino che conquista gli italiani

Jeep Avenger è diventato un vero protagonista del mercato italiano nel 2024, distinguendosi per numeri di vendita eccezionali:

È il SUV più venduto in Italia in assoluto sia nel mese di dicembre sia nell’intero 2024.

È leader del segmento B-SUV, confermando la sua posizione mese dopo mese.

È il terzo modello più venduto in assoluto nel nostro Paese nel 2024.

Si colloca tra i primi cinque nella classifica annuale dei B-SUV 100% elettrici, senza distinzione di segmento.

Un successo che ha radici profonde nel design Made in Italy, nella versatilità della gamma e nell’approccio innovativo di Jeep, capace di coniugare tradizione, tecnologia e sostenibilità.

Freedom of Choice: la chiave del successo di Avenger

Uno dei segreti del successo di Jeep Avenger è la “Freedom of Choice”, un concetto che rappresenta uno dei capisaldi del marchio Jeep.

La gamma Avenger è progettata per offrire massima libertà di scelta in termini di motorizzazioni e stili di guida:

E-TENSE 100% elettrico: il primo SUV completamente elettrico del brand.

1.2 benzina: un motore efficiente da 100 CV con cambio manuale.

e-Hybrid: versione elettrificata con cambio automatico.

4xe a trazione integrale: per chi cerca il massimo delle prestazioni su ogni terreno.

Un debutto importante nella gamma Avenger è stata la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un numero che richiama l’altezza del Monte Bianco. Questa edizione esclusiva combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, un omaggio alla natura e allo spirito di esplorazione.

Renegade e Compass: successi Made in Italy

Il successo di Jeep in Italia non si limita ad Avenger. Anche i modelli Renegade e Compass, entrambi prodotti in Italia, si sono distinti nei rispettivi segmenti.

Jeep Renegade, prodotto nello stabilimento di Melfi, si conferma al vertice tra i B-SUV ibridi plug-in nei primi undici mesi del 2024, grazie alla tecnologia 4xe, che combina prestazioni straordinarie e sostenibilità.

Jeep Compass, anch’esso parte della gamma 4xe, mantiene una posizione nella Top 5 del competitivo segmento C-SUV, dimostrando come il Made in Italy possa competere con successo anche nei segmenti più affollati.

La tecnologia 4xe plug-in hybrid, adottata anche da modelli iconici come Wrangler e Grand Cherokee, rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione Jeep e innovazione, offrendo una guida coinvolgente e responsabile.

Jeep nel 2024: un anno da ricordare

I risultati ottenuti da Jeep nel mercato italiano nel 2024 confermano la capacità del brand di interpretare le esigenze dei clienti e di adattarsi alle nuove sfide della mobilità.

Con modelli come Avenger, Renegade e Compass, Jeep si posiziona come protagonista nel segmento dei SUV, puntando su design, tecnologia e sostenibilità. Un successo che parla italiano e che dimostra come il Made in Italy possa rappresentare un valore aggiunto nel mondo dell’automotive.

Jeep verso un futuro elettrificato

Il 2024 segna un nuovo capitolo per Jeep in Italia, con vendite che premiano un’offerta sempre più orientata alla mobilità sostenibile e alla libertà di scelta.

Avenger, Renegade e Compass continuano a scrivere la storia di un brand che, pur rimanendo fedele alle proprie radici, guarda con decisione al futuro, abbracciando tecnologie elettrificate e un approccio innovativo alla mobilità. Jeep è pronta ad affrontare le sfide del 2025, forte di una leadership consolidata e di un successo tutto italiano.