Jeep Italia: Novella Varzi è la nuova Country Manager

Nell’ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia e di tutte le nuove sfide imposte dall’evoluzione delle esigenze di mobilità,

Novella Varzi è stata nominata Country Manager del marchio Jeep® in Italia.

Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, Novella Varzi vanta un’esperienza articolata ed eterogenea nel mondo delle vendite e del marketing, con incarichi di crescente responsabilità prima in Fiat Group Automobiles, poi in FCA e oggi in Stellantis, sia sul mercato domestico sia nel panorama internazionale, oltre a una conoscenza profonda della rete sul territorio.

Novella Varzi ha infatti avuto in gestione i maggiori mercati europei, è rientrata in Italia come responsabile commerciale dei brand FIAT, Abarth e Lancia nell’area del Nord Ovest, e dopo la responsabilità dei veicoli commerciali in Benelux ha assunto il ruolo di direttrice vendite per i marchi Alfa Romeo e Jeep per poi concentrarsi esclusivamente su Jeep.

In un mercato importante come quello italiano, in cui il brand Jeep vanta una consolidata leadership nel comparto dei veicoli a basse emissioni, full electric e Plug-In Hybrid, e una quota complessiva superiore al 4%, Novella Varzi contribuirà all’attuazione del percorso del brand verso la “Libertà a zero emissioni”.

Già oggi, infatti, oltre il 70% dei SUV Jeep in Italia è venduto in versione elettrificata grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid e alla tecnologia e-hybrid, è recentissimo il lancio di Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico, e il brand ha recentemente annunciato il piano per la leadership globale nell’elettrificazione dei SUV che prevede l’introduzione di quattro nuovi modelli completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025.