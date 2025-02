Jeep protagonista ai 105XMasters Winter Tour: test drive su neve e anteprima della Avenger The North Face Edition

Jeep si prepara a conquistare la scena ai 105XMasters Winter Tour 2024/2025, che faranno tappa il 22 e 23 febbraio a Courmayeur (AO), offrendo un’esperienza adrenalinica tra sport, spettacolo e innovazione.

Protagonista dell’evento sarà Jeep Wrangler 4xe, disponibile per test drive esclusivi sulla pista ghiacciata della Royal Driving Experience, permettendo ai partecipanti di mettere alla prova le sue leggendarie capacità off-road su neve e ghiaccio.

Jeep Wrangler 4xe: la massima espressione dell’innovazione 4x4

L’iconica Jeep Wrangler 4xe rappresenta il punto di incontro tra tradizione e innovazione. Grazie alla combinazione di un motore benzina turbo da 2.0 litri e un sistema di propulsione elettrica posteriore, eroga una potenza complessiva di 380 CV e 637 Nm di coppia, garantendo prestazioni senza precedenti su qualsiasi terreno. Il cambio automatico a otto rapporti e la batteria ad alto voltaggio permettono inoltre un’autonomia 100% elettrica fino a 53 km in ambito urbano, con un consumo di 3,5 l/100 km.

Chi vorrà provare la Jeep Wrangler 4xe sulla pista innevata potrà prenotare il proprio test drive tramite l’app XMasters, immergendosi in un’esperienza di guida inedita e sicura.

Avenger 4xe: il SUV più venduto in Italia debutta in versione The North Face Edition

Durante il weekend, i visitatori potranno anche ammirare da vicino la Jeep Avenger 4xe, la più recente evoluzione del SUV compatto progettato a Torino, che ha dominato il mercato italiano nel 2024 e gennaio 2025.

Disponibile in diverse motorizzazioni per adattarsi a ogni esigenza, offre:

100% elettrico per una guida silenziosa e sostenibile;

1.2 benzina da 100 CV, versatile e prestante;

e-Hybrid con cambio automatico, perfetto per comfort ed efficienza;

4xe a trazione integrale da 136 CV, ideale per affrontare ogni tipo di terreno.

L’evento di Courmayeur segna anche il debutto della Avenger 4xe The North Face Edition, una serie speciale in edizione limitata a 4.806 unità, un numero simbolico che richiama l’altezza del Monte Bianco. Caratterizzata da finiture esclusive in Summit Gold e dettagli ispirati ai paesaggi montani, questa versione speciale incarna alla perfezione lo spirito d’avventura e il legame con la natura.

Un weekend all’insegna dello sport e dell’intrattenimento

Oltre alle emozionanti prove su neve, il 105XMasters Winter Tour offrirà un ricco programma di attività per gli appassionati di sport invernali e spettacolo. Gli speaker di Radio 105 accompagneranno il pubblico con intrattenimento e musica, mentre sarà possibile partecipare a clinic di carving, assistere a esibizioni di side hits e snowboard freestyle, oltre a spettacoli di street dance e hip hop.

L’evento culminerà con il tradizionale après ski del sabato pomeriggio, trasformando il tramonto in un momento di pura magia tra musica e divertimento

Jeep si conferma ancora una volta sinonimo di libertà e avventura, offrendo ai visitatori di Courmayeur l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra guida estrema e lifestyle. Con la Wrangler 4xe sulla pista ghiacciata e il debutto esclusivo della Avenger 4xe The North Face Edition, il 105XMasters Winter Tour si prepara a regalare un weekend indimenticabile all’insegna dell’adrenalina e dell’innovazione.