Jeep protagonista del Winter Tour di 105XMasters: Avenger e Wrangler conquistano le Alpi

Se c'era un brand che non poteva mancare al Winter Tour di 105XMasters, quello è Jeep®.

L'iconico marchio americano accompagna da otto anni il celebre evento invernale, portando il suo spirito avventuroso sulle piste innevate delle Alpi. La nuova edizione ha preso il via con entusiasmo a Sestriere, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina allo stand Jeep, tra test drive e spettacoli mozzafiato.

Un tour tra le vette alpine: le date da segnare

Dopo il debutto a Sestriere, il Winter Tour Jeep proseguirà con quattro tappe imperdibili:

Bormio (18-19 gennaio 2025),

Bardonecchia (1-2 febbraio 2025),

Courmayeur (22-23 febbraio 2025),

Madonna di Campiglio (8-9 marzo 2025).

Ad accogliere gli appassionati di motori ci saranno Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia nel 2024, e Jeep Wrangler, l'icona fuoristrada per eccellenza. Gli amanti della guida off-road potranno testare le prestazioni dei veicoli in scenari spettacolari, tra cui un'esclusiva experience su pista di neve prevista per la tappa di Courmayeur.

Jeep Avenger: il B-SUV che ha conquistato l'Italia

Disegnato a Torino, Jeep Avenger si è affermato come leader indiscusso del segmento B-SUV nel 2024, diventando il SUV più venduto in assoluto in Italia. Un successo che conferma la capacità del marchio Jeep di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e alla versatilità.

La formula vincente? La "Freedom of Choice", che offre una gamma completa di motorizzazioni per soddisfare ogni stile di guida:

100% elettrico per chi cerca una mobilità sostenibile;

1.2 benzina da 100 CV, pratico ed efficiente;

e-Hybrid con cambio automatico, ideale per chi vuole comfort e ridotti consumi;

4xe a trazione integrale da 136 CV, per affrontare con sicurezza ogni terreno.

The North Face Edition: un omaggio alle vette

Per celebrare il legame con la montagna, Jeep ha lanciato la serie speciale Avenger The North Face Edition, prodotta in soli 4.806 esemplari, un numero che richiama l'altezza del Monte Bianco. Questa versione esclusiva si distingue per le finiture Summit Gold e i dettagli topografici che richiamano le mappe alpine, rendendo ogni esemplare unico nel suo genere.

Jeep Wrangler 4xe: il re del fuoristrada si rinnova

Simbolo dell'eccellenza off-road, Jeep Wrangler continua a essere un riferimento nel settore grazie alla sua architettura 4x4, affinata in oltre 80 anni di storia. La nuova versione Wrangler 4xe elettrificata è la più performante di sempre. Il sistema ibrido combina un motore a benzina turbo da 2.0 litri con due propulsori elettrici e una batteria ad alta capacità, garantendo:

Potenza totale di 380 CV;

Coppia massima di 637 Nm;

Autonomia completamente elettrica fino a 53 km in città;

Consumi ridotti a 3,5 l/100 km.

Queste caratteristiche rendono la Wrangler 4xe ideale sia per i percorsi urbani sia per affrontare i tracciati più impervi, sempre con il massimo rispetto per l'ambiente.

Il Winter Tour di 105XMasters si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport, musica e motori. E con Jeep al suo fianco, l'evento porta sulle piste alpine un mix perfetto di avventura e innovazione, regalando emozioni uniche e indimenticabili. Non resta che preparare gli scarponi e mettersi alla guida: le vette innevate vi aspettano!