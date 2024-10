Jeep Renegade e Compass North Star: l’edizione speciale celebra il milione di unità vendute in Europa

Jeep Renegade e Jeep Compass celebrano un traguardo storico con l’edizione speciale North Star, un omaggio a due dei modelli più venduti e apprezzati del brand.

La North Star rappresenta un’importante pietra miliare per il marchio, che raggiungerà entro la fine del 2024 il milione di unità vendute di Renegade e Compass in Europa. Questo successo non solo sottolinea la popolarità dei due modelli, ma rafforza anche il legame di Jeep con il mercato europeo e con il Made in Italy, visto che la maggior parte di questi veicoli è prodotta nello stabilimento di Melfi.

Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep per la regione Enlarged Europe, ha sottolineato il valore strategico di Renegade e Compass: “Questi due modelli sono pilastri del successo globale del marchio, in particolare in Europa, dove hanno conquistato un’ampia fetta di nuovi 'jeeper' grazie alle loro qualità distintive. Raggiungere il traguardo del milione di unità vendute è una testimonianza del forte impatto che Renegade e Compass hanno avuto nel mercato europeo."

La storia di Jeep Renegade e Compass: simboli del Made in Italy

La produzione di Jeep Renegade è iniziata nel 2014 a Melfi, segnando il debutto del primo Small SUV Jeep prodotto fuori dagli Stati Uniti. Questo modello ha rappresentato una svolta per il brand, contribuendo significativamente alla sua espansione globale. In meno di dieci anni, la Renegade ha raggiunto circa due milioni di unità vendute a livello globale, diventando un vero e proprio riferimento nel segmento dei SUV compatti.

A fianco della Renegade, nel 2020 è iniziata a Melfi anche la produzione della Jeep Compass, che ha subito ottenuto un enorme successo. Tra i suoi numerosi primati, la Compass ha conquistato il titolo di C-SUV più venduto in Italia nel 2023, consolidando ulteriormente la leadership di Jeep nel segmento.

L’edizione speciale North Star: stile e tecnologia ibrida

La serie speciale North Star si distingue non solo per celebrare il milione di unità vendute, ma anche per il suo design unico e le soluzioni tecnologiche innovative. Posizionandosi strategicamente tra le versioni Altitude e Summit, la North Star offre un equilibrio perfetto tra funzionalità e raffinatezza, con dettagli estetici che ne esaltano l’unicità.

Tra i principali tratti distintivi della North Star spicca il nuovo schema cromatico bicolore. Il nero, elemento dominante degli esterni, si fonde elegantemente con il Technogreen, una tonalità verde metallizzato scuro che enfatizza l’aspetto robusto e moderno del veicolo. Questo contrasto cromatico si riflette anche negli interni, dove le finiture Technogreen e le cuciture a contrasto aggiungono un tocco di eleganza.

I cerchi in lega neri (18 pollici per la Compass e 17 per la Renegade) e la decalcomania sul cofano, che riduce l’abbagliamento solare, completano il look distintivo della North Star. Gli interni non sono da meno: i nuovi sedili sono realizzati con materiali resistenti e innovativi, progettati per durare fino a tre volte più del tessuto standard, offrendo comfort e durabilità superiori.

L'estetica e il comfort non sono le uniche caratteristiche di rilievo della North Star. Entrambi i modelli sono dotati di un tetto apribile a doppio pannello, che conferisce alla vettura un senso di libertà e avventura tipico del DNA Jeep. Le barre sul tetto offrono ulteriore versatilità per il trasporto di carichi, mentre i fendinebbia a LED garantiscono visibilità ottimale anche in condizioni difficili. Infine, i vetri oscurati e i badge neri dedicati completano un insieme che fonde stile e funzionalità.

Solo motorizzazioni ibride: il futuro della mobilità sostenibile

L’edizione North Star segna un cambiamento significativo nella gamma Renegade e Compass, con l’introduzione esclusiva di motorizzazioni ibride. Nessuna versione con motore termico sarà disponibile: i modelli North Star saranno equipaggiati con le varianti Hybrid 48V e 4xe Plug-In Hybrid.

Questa scelta riflette l’impegno di Jeep verso una mobilità più sostenibile e l’integrazione di tecnologie all’avanguardia. La Renegade 4xe, in particolare, ha ottenuto un successo straordinario nel mercato italiano, essendo il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto nei primi nove mesi del 2024. L’adozione di motorizzazioni ibride evidenzia l’obiettivo di Jeep di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni e la robustezza che caratterizzano il brand.

L’inclusione di tecnologie di nuova generazione rende la North Star una scelta ideale per chi cerca un veicolo capace di combinare efficienza e performance, allineandosi perfettamente con le tendenze globali verso una maggiore sostenibilità.

Un’edizione che celebra l’essenza Jeep

La Jeep North Star rappresenta un’edizione speciale che racchiude tutto ciò che ha reso iconici i modelli Renegade e Compass: solidità, stile e capacità di affrontare qualsiasi tipo di avventura. Questa edizione commemorativa non solo celebra il successo di Jeep in Europa, ma guarda anche al futuro, promuovendo una mobilità sostenibile con motorizzazioni ibride di ultima generazione.

I prezzi per l’edizione North Star partono da 35.600 euro per la Renegade e 41.350 euro per la Compass, con gli ordini che aprono il 10 ottobre 2024. Jeep continua così a innovare, offrendo ai suoi clienti veicoli che incarnano lo spirito avventuroso e inconfondibile del brand, proiettandosi verso un futuro sempre più elettrificato e sostenibile.