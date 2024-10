Jeep svela in anteprima la nuova generazione di Compass: trazione integrale e propulsione elettrica

Oggi il marchio Jeep ha svelato in anteprima la nuova generazione della Jeep Compass, presentando un bozzetto del nuovo SUV compatto

che promette di rivoluzionare il segmento con un design innovativo e una gamma di propulsioni all’avanguardia. Il nuovo modello sarà costruito sulla flessibile piattaforma STLA Medium, sviluppata per ospitare una varietà di opzioni di motorizzazione, che vanno dal completamente elettrico all’ibrido, fino al motore a combustione interna.

Piattaforma STLA Medium: la base della versatilità Jeep

La Jeep Compass, uno dei modelli più globali e apprezzati del marchio, è stata progettata per offrire una gamma di soluzioni di mobilità in linea con le esigenze di un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità. Grazie alla piattaforma STLA Medium, questo nuovo SUV sarà disponibile in versioni a trazione integrale, con una varietà di motorizzazioni che includono modelli completamente elettrici, ibridi e con motore a combustione interna, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere in base alle loro preferenze e necessità.

Questa nuova generazione della Compass manterrà le qualità impareggiabili che da sempre caratterizzano Jeep, come la capacità di affrontare terreni difficili, il comfort e l’affidabilità, abbinati a tecnologie di ultima generazione e soluzioni innovative per la sicurezza e l’intrattenimento.

Produzione a Melfi e debutto europeo nel 2025

Il nuovo SUV Jeep Compass farà il suo debutto ufficiale in Europa, con la produzione che inizierà presso lo stabilimento di Melfi, in Italia, nel 2025. Questo annuncio rafforza ulteriormente il ruolo di Melfi come centro produttivo strategico per Jeep e Stellantis, confermando l’importanza della fabbrica italiana per la produzione di modelli globali. Dopo il lancio europeo, la produzione del modello si espanderà anche in Nord America e in altri mercati internazionali a partire dal 2026.

Propulsioni per ogni esigenza: elettrico, ibrido e a combustione interna

La nuova Jeep Compass sarà offerta con una gamma di motorizzazioni pensate per soddisfare un ampio spettro di esigenze. La versione completamente elettrica rappresenta il fiore all’occhiello della nuova generazione, garantendo zero emissioni e una guida silenziosa e potente, in linea con l’evoluzione verso una mobilità sostenibile. Accanto a questa, saranno disponibili anche modelli ibridi, che combinano efficienza e prestazioni, e versioni tradizionali con motore a combustione interna, per coloro che preferiscono una soluzione più classica ma comunque avanzata.

Tecnologia all’avanguardia e prestazioni ai vertici della categoria

La nuova Compass sarà dotata di tecnologie innovative che garantiranno un’esperienza di guida superiore. Dai sistemi di assistenza alla guida più avanzati, alla connettività all’avanguardia, ogni aspetto è stato progettato per offrire comfort, sicurezza e prestazioni elevate, rendendo questo modello uno dei SUV più competitivi nella sua categoria.

La nuova Jeep Compass, che debutterà nel 2025, rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità, offrendo un’ampia gamma di opzioni di propulsione e mantenendo le caratteristiche distintive del marchio Jeep. Con la produzione a Melfi e un lancio globale che si espanderà nel 2026, questo SUV compatto promette di continuare a essere un modello di riferimento nel segmento, con prestazioni ai vertici della categoria e tecnologia all’avanguardia.