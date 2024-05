Jeep Wagoneer S 2024: Il SUV elettrico che ridefinisce l'avventura

Jeep entra a tutta forza nel segmento dei SUV completamente elettrici con il lancio della Jeep Wagoneer S 2024, il suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) pensato per il mercato globale.

Questa innovativa proposta sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Canada nella seconda metà del 2024, per poi essere distribuita nei mercati internazionali.

Prestazioni Straordinarie

La Jeep Wagoneer S 2024 vanta un’autonomia di oltre 600 km con una singola carica, grazie a una batteria da 100 kWh. Il potente motore elettrico eroga ben 600 cavalli, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e una coppia istantanea di oltre 800 Nm. Con queste prestazioni, il nuovo SUV Jeep non solo offre una guida dinamica e reattiva, ma anche una gestione ottimale della trazione grazie al sistema esclusivo Selec-Terrain, che assicura la massima sicurezza in qualsiasi condizione stradale e atmosferica.

Un Nuovo Capitolo per Jeep

"Il lancio della Jeep Wagoneer S 100% elettrica segna un nuovo capitolo nella storia del marchio Jeep," ha dichiarato Antonio Filosa, CEO del marchio Jeep. "Questo primo veicolo 100% elettrico pensato per il mercato globale rappresenta la sintesi di quasi un secolo di innovazione e design Jeep, assicurando una guida elettrica fedele al DNA Jeep. Ampliando l’offerta di propulsori, Jeep offre ai clienti il massimo della libertà di scelta per affrontare qualsiasi avventura."

Soluzioni di Ricarica Avanzate

La Jeep Wagoneer S è dotata di un pacco batteria da 400 volt e 100 kWh, che consente di passare dal 20% all’80% di carica in soli 23 minuti utilizzando un caricatore rapido in corrente continua (DC). Ogni Wagoneer S Launch Edition viene fornita con una colonnina di ricarica domestica da 48 ampere di livello 2, o con crediti per ricariche presso stazioni pubbliche tramite Free2move Charge, l'ecosistema di ricarica a 360 gradi di Stellantis. Questa piattaforma permette ai clienti di gestire facilmente le ricariche, trovare stazioni di ricarica, attivare sessioni di rifornimento e monitorare la cronologia delle ricariche.

Architettura Elettrica Avanzata

La Jeep Wagoneer S 2024 si basa sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, concepita come un’architettura prevalentemente BEV. Gli ingegneri Jeep hanno adattato la piattaforma regolando lunghezza, larghezza, sospensioni e configurazioni del gruppo propulsore per offrire una coppia istantanea e un’accelerazione mozzafiato. La trazione integrale elettrica di serie garantisce una dinamica di guida sicura sia su strada, sia nelle condizioni di terreno o meteorologiche più difficili. I moduli di trazione elettrica (EDM) progettati da Stellantis alimentano in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori, mentre il sistema Selec-Terrain offre cinque modalità di guida: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand.

Design e Aerodinamica di Livello

Il design della Jeep Wagoneer S 2024 combina proporzioni armoniose, trazione integrale elettrica e efficienza aerodinamica. La griglia anteriore, rivisitata e chiusa, non serve più al raffreddamento del motore ma diventa un elemento estetico distintivo. L'illuminazione ambientale dinamica, ispirata all'architettura contemporanea, rende il veicolo immediatamente riconoscibile. La precisa inclinazione e curvatura del cofano e del parabrezza ottimizzano le prestazioni alle alte velocità, mentre la linea del tetto inclinata sotto lo spoiler posteriore unisce funzionalità ed eleganza.

La Wagoneer S Launch Edition presenta dettagli esclusivi come inserti scuri, cerchi da 20 pollici Gloss Black e finiture senza cromature, tutte scelte progettuali che enfatizzano la sostenibilità ambientale. Il coefficiente di resistenza aerodinamica (CD) di 0,29 è il più basso mai raggiunto da un veicolo Jeep, migliorando del 15% rispetto alla media dei SUV.

Interni di Lusso e Tecnologia

Gli interni della Jeep Wagoneer S 2024 esemplificano l'arte del viaggio, combinando lusso e tecnologia all'avanguardia. Con ben 45 pollici di schermo utile e un display interattivo per il passeggero anteriore unico nel segmento, l'abitacolo offre un'esperienza immersiva e coinvolgente. La "scultura" dal taglio alare che corre trasversale all'abitacolo anteriore incorpora senza soluzione di continuità un display centrale da 12,3 pollici, arricchito da finiture decorative in metallo cesellato e cuciture color rosso vinaccia.

Il volante, ispirato alle competizioni e dotato di rivestimento antimicrobico in vinile Cabo, e gli apriporta elettronici sono solo alcune delle innovazioni presenti. La suite di luci a LED personalizzabili e l'illuminazione ambientale dinamica con 64 colori selezionabili aggiungono un tocco di classe e personalizzazione all'abitacolo.

Sistema Audio McIntosh

Gli audiofili apprezzeranno il sistema audio McIntosh della Wagoneer S, con 19 altoparlanti tarati ad hoc, un amplificatore da 1.200 watt e un subwoofer da 12 pollici, che garantiscono un'esperienza sonora di altissimo livello, trasformando ogni viaggio in un'esperienza immersiva.

Efficienza e Sostenibilità

L'aerodinamica avanzata della Wagoneer S è ottenuta grazie a un design studiato nei minimi dettagli, con maniglie delle portiere a filo, spoiler posteriore, alette di raffreddamento integrate e scudi sottoscocca che riducono la resistenza aerodinamica. L'uso di materiali riciclati per sedili, consolle, portiere e cruscotto sottolinea l'impegno di Jeep per la sostenibilità.

Tecnologie Smart per la Sicurezza

La Jeep Wagoneer S 2024 è dotata di oltre 170 funzionalità di sicurezza di serie, tra cui Active Driving Assist, Intersection Collision Assist, Drowsy Driver Detection, Traffic Sign Recognition e telecamera Surround View. Il sistema Uconnect 5, con un display centrale da 12,3 pollici, offre livelli di nitidezza e reattività senza precedenti, migliorando la leggibilità di mappe e telecamere.

Connettività e Servizi Premium

Jeep Connect, integrato nell'app Jeep, consente di monitorare la carica del veicolo e calcolare le distanze percorribili in base allo stato di carica. Gli aggiornamenti over-the-air (OTA) permettono alla Wagoneer S di arricchirsi di nuove funzioni e servizi innovativi, mantenendola sempre al passo con le evoluzioni tecnologiche.

Programma Jeep Wave

I possessori di Jeep Wagoneer S beneficiano dell’iscrizione automatica a Jeep Wave, il programma di fidelizzazione per i clienti premium che offre assistenza dedicata disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e numerosi altri vantaggi esclusivi.

La Jeep Wagoneer S 2024 rappresenta un punto di svolta per il marchio Jeep, combinando prestazioni elettriche eccezionali, design sofisticato e tecnologie avanzate per un'esperienza di guida senza compromessi. Con il suo primo SUV 100% elettrico, Jeep conferma il suo impegno verso un futuro sostenibile, senza rinunciare all'avventura e alla libertà che da sempre caratterizzano il brand.