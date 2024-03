Karhoo e SIXT Ride rivoluzionano la mobilità europea

Marzo 2024 segna una svolta significativa nel panorama della mobilità europea, con l'annuncio dell'integrazione di SIXT ride da parte di Karhoo, società appartenente al gruppo Mobilize.

Questa mossa strategica non solo estende l'offerta di servizi premium di transfer e NCC (Noleggio Con Conducente) a un pubblico più ampio ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella realizzazione di un ecosistema completo di Mobility-as-a-Service (MaaS).

L'accordo tra Karhoo e SIXT ride mira a migliorare l'accessibilità e la convenienza dei servizi di mobilità privati e aziendali in diverse nazioni europee, tra cui Germania, Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Questa partnership si distingue per la sua capacità di mettere in comunicazione diretta i clienti con oltre un milione di conducenti in tutto il mondo, attraverso la piattaforma tecnologicamente avanzata di SIXT ride.

Il CEO di Karhoo, Terry Coates, ha espresso entusiasmo per questa integrazione, sottolineando l'impatto positivo che avrà sull'accesso ai servizi di trasporto in Europa. Coates ha evidenziato come l'unione delle forze con SIXT ride permetterà a Karhoo di offrire soluzioni di mobilità più agili ed efficienti, grazie all'accesso a un network globale di conducenti e alla copertura di oltre 600 destinazioni internazionali.

Inizialmente, i servizi SIXT ride saranno disponibili in sei paesi europei attraverso la piattaforma Karhoo. La piena integrazione tecnica nei restanti mercati europei è prevista nel corso dell'anno, grazie anche al supporto dei partner esistenti di Karhoo. Questa espansione strategica è progettata per offrire ai clienti una maggiore flessibilità e scelta nel modo in cui viaggiano, sia per lavoro che per piacere.

Una delle prime collaborazioni che beneficeranno di questa integrazione è quella con Accor, leader mondiale nel settore alberghiero. I clienti del programma fedeltà ALL - Accor Live Limitless avranno la possibilità di prenotare i servizi di trasporto direttamente tramite la piattaforma ALL Mobility, migliorando così l'esperienza di viaggio dall'inizio alla fine.

L'obiettivo di Karhoo e SIXT ride è quello di creare un ecosistema di mobilità che sia non solo efficiente e affidabile ma anche sostenibile e adattabile alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori moderni. Questa partnership rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un futuro della mobilità che sia più connesso, integrato e accessibile a tutti.

Inoltre, l'integrazione di SIXT ride nella piattaforma di mobilità integrata B2B di Karhoo enfatizza l'importanza della trasparenza e dell'efficienza nella fornitura di servizi di mobilità. Consentendo ai clienti di accedere facilmente a un'ampia gamma di opzioni di trasporto premium, Karhoo non solo risponde alle esigenze immediate dei suoi utenti ma pone anche le basi per un futuro in cui la mobilità è più inclusiva, personalizzata e sostenibile.

L'integrazione di SIXT ride da parte di Karhoo rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione dei servizi di mobilità in Europa. Con una visione condivisa di innovazione e servizio al cliente, questa collaborazione è destinata a ridefinire le aspettative