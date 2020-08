Kia, a settembre svela la nuova gamma Stonic

Con l’arrivo dell’autunno si alzerà il sipario per la nuova Stonic, Suv di punta per il mercato europeo di Kia. La più grande novità del modello sarà la motorizzazione smartstream, in grado di migliorare l’efficienza energetica e l’introduzione, per la prima volta nella gamma, della trasmissione manuale iMT con frizione ad attivazione by wire. Ma la grande novità è rappresentata dalla disponibilità della variante mild hybrid "EcoDynamics +" che vede accoppiati il motore termico 1.0 Smartstream al sistema MHEV da 48 volt, così da offrire la maggiore efficienza possibile grazie al recupero d’energia e al supporto del motore a benzina in fase di accelerazione.

Il cuore del sistema è una compatta batteria agli ioni di litio da 48 volt che integra la coppia erogata dal motore a combustione con energia elettrica ed estende il "tempo di inattività" grazie a una nuova unità MHS-Hybrid Starter-Generator. Nelle fasi di accelerazione l'MHSG fornisce potenza elettrica per ridurre il carico del motore termico e quindi contenere consumi ed emissioni; al contrario quando si decelera, l'MHSG ha la capacità in determinate condizioni di passare alla modalità "generatore", recuperando energia dall'albero motore per ricaricare la batteria. ll nuovo motore Smartstream è dotato della raffinata tecnologia CVVD che regala una massimizzazione dell’efficienza in tutte le situazioni di guida. Il nuovo EcoDynamics + viene offerto su entrambe le versioni da 100 o 120 CV con un sistema Select Mode Drive che offre al conducente la possibilità di personalizzare la propria guida con le modalità "Eco", "Sport" o "Normale". Le versioni EcoDynamics + sono disponibili anche con il nuovo cambio manuale intelligente (iMT) di Kia basato sul sistema "clutch-by-wire" che contribuisce all’efficientamento del consumo di carburante grazie all’accoppiata col sistema MHEV, senza intaccare il piacere di guida come avviene con un cambio manuale convenzionale.

L’iMT invece di avere un collegamento meccanico tra frizione e pedale, prevede un azionatore elettronico. Questa trasmissione si integra perfettamente con l'MHSG permettendo lo spegnimento anticipato del motore in fase di marcia per inerzia o fermata, rispetto ai sistemi Start-Stop tradizionali. Entrambe le trasmissioni, iMT e 7DCT, consentono la funzione di veleggiamento con motore spento per ridurre i consumi. La funzione si attiva fino a velocità massima di 125 km/h: in questa situazione il motore si spegne per riattivarsi quando il conducente preme i pedali dell'acceleratore, del freno o della frizione. Oltre alla versione EcoDynamics +, si possono scegliere i motori a benzina Smartstream non ibridi: il nuovo motore T-GDi da 1,0 litri con 100 CV e una nuova versione del motore da 1,2 litri aspirato con l'innovativa tecnologia Dual Port Injection con una potenza di 84 CV. Il motore T-GDi da 1,0 litri con 100 CV viene offerto sia con un cambio manuale a sei marce, che con l’automatico DCT.

Per quanto riguarda le dotazioni telematiche, nuova Stonic sarà equipaggiata con l'innovativo sistema telematico UVO Connect "Phase II”, che prevede servizi come informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni meteorologiche, punti di interesse (PDI), prezzi del carburante e stato dei parcheggi - compresi prezzo, posizione e disponibilità. Inoltre, un nuovo servizio di routing di "Navigazione online", utilizza dati di traffico storici e in tempo reale basati su cloud per calcolare gli itinerari migliori. Dal punto di vista estetico, cresce la possibilità di personalizzazione grazie alla disponibilità di nuove tinte e di accoppiamenti bi color tra carrozzeria e tetto.