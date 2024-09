Kia Connect e Geotab, partnership strategica per la gestione delle flotte PBV

Kia Connect ha annunciato una partnership strategica con Geotab, leader mondiale nella gestione delle flotte, per rivoluzionare il mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

Questa collaborazione mira a offrire una gestione delle flotte best-in-class, integrando soluzioni avanzate di data management, sistemi di guida sicura e ottimizzazione dei percorsi. L’obiettivo è aumentare l’efficienza operativa, la sicurezza e la redditività, sfruttando la connettività all'avanguardia dei nuovi veicoli della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia.

Marc Hedrich, Presidente di Kia Europa, ha spiegato: “Con i PBV di Kia, che saranno tra i veicoli commerciali più avanzati sul mercato, puntiamo a migliorare l’esperienza cliente attraverso soluzioni software flessibili. Questa partnership con Geotab consente una perfetta integrazione con flotte multi-brand senza la necessità di hardware aggiuntivi.”

Il sistema di gestione sviluppato da Geotab permetterà di monitorare e gestire le flotte Kia PBV con una piattaforma white-label che include una Fleet Management App e un’app dedicata ai conducenti. Questo permetterà una gestione ottimale dei veicoli elettrici e una serie di funzioni innovative come l’EV routing avanzato, con raccomandazioni automatiche per le soste di ricarica, e la Digital Key 2.0. La partnership integrerà anche i servizi Kia Charge, fornendo una gestione accurata della fatturazione delle ricariche, distinguendo tra ricariche pubbliche, domestiche o in deposito.

Un altro vantaggio della piattaforma sarà la possibilità di integrare veicoli di altri brand, offrendo ai gestori delle flotte una visione completa delle loro operazioni. La piattaforma include anche funzionalità per la gestione aziendale come la pianificazione delle risorse e la gestione del magazzino. Grazie ai dati in tempo reale raccolti dai veicoli, sarà possibile monitorare lo stato dei mezzi, riducendo i tempi di fermo e ottimizzando le esigenze di manutenzione.

Christoph Ludewig, Vice President Europe OEM di Geotab, ha dichiarato: "Questa collaborazione supporta i gestori di flotte nelle operazioni quotidiane e nella gestione strategica. L'analisi avanzata dei dati permetterà una gestione efficiente delle flotte di veicoli elettrici e garantirà la disponibilità dei mezzi in ogni momento critico."

I veicoli PBV fanno parte della strategia Plan S di Kia, che prevede l’espansione della gamma di veicoli elettrici. La piattaforma BEV sviluppata per i PBV è altamente versatile e può essere adattata a diverse configurazioni di carrozzeria e dimensioni. In linea con la visione di una mobilità sostenibile, i veicoli saranno venduti con una garanzia di sette anni/150.000 km.

Per sostenere la produzione dei PBV, Kia ha iniziato la costruzione di un impianto specializzato in Corea, con un investimento di oltre 3 miliardi di euro. La capacità produttiva iniziale sarà di 150.000 unità all’anno, con un piano di espansione globale che punta a raggiungere le 300.000 unità. La produzione sarà altamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, garantendo una maggiore flessibilità nelle soluzioni per il business.