Kia e The Ocean Cleanup, un traguardo storico nella lotta contro l'inquinamento da plastica negli oceani

Kia Corporation e l’organizzazione no-profit The Ocean Cleanup festeggiano un traguardo significativo nella loro collaborazione per combattere l’inquinamento da plastica negli oceani.

Dall'inizio della loro partnership nel 2022, grazie al supporto di Kia, The Ocean Cleanup ha rimosso oltre un milione di libbre di plastica dalla Great Pacific Garbage Patch (GPGP), il più grande accumulo di rifiuti galleggiante al mondo. Questo risultato rappresenta uno dei passi più importanti nel progetto globale per la pulizia degli oceani.

L’impegno di Kia è stato fondamentale per sostenere The Ocean Cleanup nelle operazioni di estrazione dei rifiuti plastici dal GPGP, un’area che si estende per circa 1,6 milioni di chilometri quadrati. La nave System 03, ultima innovazione tecnologica dell’organizzazione, ha recentemente completato un'importante missione di raccolta, rientrando al porto di San Francisco, dove sei anni fa iniziava il viaggio della generazione precedente, System 001. Questo evento simbolico segna un altro grande passo verso l’obiettivo comune: liberare gli oceani dalla plastica.

Secondo i dati raccolti, grazie ai progressi tecnologici, si prevede che la Great Pacific Garbage Patch possa essere completamente ripulita entro 10 anni. Tuttavia, la ONG sta puntando a dimezzare questo tempo, cercando di completare la pulizia in soli 5 anni.

In merito a questo traguardo, Charles Ryu, Senior Vice President e Head of the Global Brand & CX Division di Kia, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo onorati di essere un partner fondamentale di The Ocean Cleanup, un’organizzazione che concretamente combatte l’inquinamento da plastica nel GPGP. Non vediamo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi ancora più ambiziosi, accorciando i tempi di pulizia grazie a System 03.”

Dal canto suo, Boyan Slat, fondatore e CEO di The Ocean Cleanup, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con Kia: “Questa partnership rappresenta un modello di come le organizzazioni possano contribuire al vero cambiamento. Insieme stiamo dimostrando che l’innovazione e l’impegno possono fare la differenza, e i prodotti nati da questa collaborazione saranno i simboli del nostro progresso condiviso.”

Per accelerare le operazioni di pulizia, The Ocean Cleanup ha pianificato per il 2025 l’introduzione di una nuova iniziativa dedicata alla mappatura degli "hotspot", le aree a più alta concentrazione di rifiuti plastici nel GPGP. Questa mappatura permetterà di rendere più efficiente la fase di raccolta, concentrando gli sforzi nei punti di maggiore accumulo.

Nel corso dei primi sei anni di attività, The Ocean Cleanup ha completato oltre 100 missioni operative, con 23 viaggidedicati alla raccolta di rifiuti plastici nei mari. Questi sforzi hanno portato alla rimozione di oltre un milione di libbre di plastica, un risultato che rappresenta circa lo 0,5% del totale dei rifiuti galleggianti presenti nel GPGP.

Oltre alla collaborazione diretta per la pulizia degli oceani, Kia sta lavorando con The Ocean Cleanup per creare un sistema di risorse circolari che consenta di trasformare i rifiuti plastici raccolti in nuovi prodotti durevoli e utili. Il primo esempio concreto di questa trasformazione sarà un elemento progettato per la Kia EV3, che verrà lanciato nel quarto trimestre del 2024.

L’impegno di Kia verso la sostenibilità non si limita a questa partnership. Nei suoi modelli più recenti, come il SUV completamente elettrico EV9 e il crossover EV6, l’azienda ha inserito materiali ecosostenibili derivati dal riciclo della plastica, inclusi tessuti realizzati con reti da pesca riciclate e bottiglie di plastica. Questi passi concreti fanno parte della visione di Kia di diventare un pioniere della mobilità sostenibile.

Entro il 2030, l’obiettivo dichiarato di Kia è di raggiungere il 20% di plastica riciclata utilizzata nei suoi veicoli, confermando il proprio impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale.