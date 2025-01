Kia “elettrifica” gli Australian Open 2025: flotta di veicoli elettrici e nuove iniziative per i fan

Kia Corporation rafforza il suo legame con gli Australian Open, portando nel 2025 una flotta ufficiale composta interamente da veicoli elettrificati.

La cerimonia di consegna dei 130 veicoli si è tenuta al Melbourne Park, alla presenza di Damien Meredith, CEO di Kia Australia, Craig Tiley, Australian Open Tournament Director, e Ash Barty, ex campionessa del torneo.

Per il 24° anno consecutivo, Kia è major partner del prestigioso evento tennistico, consolidando una delle collaborazioni più longeve nel mondo dello sport australiano. Quest'anno, per la prima volta, tutti i veicoli messi a disposizione per il torneo sono elettrici o ibridi, un segno dell'impegno di Kia verso la mobilità sostenibile.

Una flotta 100% elettrificata per AO25 La flotta Kia per gli Australian Open 2025 comprende 25 EV9, 15 EV5, 10 EV6, 30 Carnival HEV, 25 Sorento HEV e 25 Sportage HEV. Questi veicoli garantiranno il trasporto di giocatori, giudici e VIP per le strade di Melbourne durante tutta la durata del torneo, che si terrà dal 12 al 26 gennaio.

“La nostra partnership con l'Australian Open si è sempre focalizzata sull’andare oltre le barriere e ispirare il movimento. Quest'anno siamo entusiasti di spingerci oltre con la nostra flotta elettrificata", ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. "Mettendo a disposizione i nostri modelli EV e ibridi, riaffermiamo il nostro impegno per una mobilità sostenibile e, contemporaneamente, supportiamo uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo”.

Esperienze immersive per i fan Durante l’AO25, Kia offrirà ai fan la possibilità di testare la sua gamma completa di veicoli elettrici presso il Melbourne Park. I modelli EV3, EV5, EV6 ed EV9 saranno a disposizione per test drive, permettendo agli appassionati di vivere in prima persona le tecnologie avanzate dei veicoli Kia.

Kia ha inoltre organizzato una serie di iniziative esclusive per coinvolgere i propri clienti e i fan del torneo. Novanta clienti Kia selezionati da tutto il mondo avranno l’opportunità di assistere a un match degli Australian Open e partecipare a un tour speciale di Melbourne Park. Inoltre, dieci team di influencer sono stati invitati a creare contenuti dedicati al torneo, utilizzando i veicoli elettrici Kia per muoversi in città.

Un'iniziativa particolarmente emozionante vede la partecipazione di 20 bambini coreani, scelti come Ballkids ufficiali per AO25. Questi giovani avranno la possibilità di vivere esperienze uniche, come stare in campo con i migliori giocatori del mondo, giocare a tennis e scoprire la cultura e le attrazioni di Melbourne.

Il lancio della campagna “What’s Your Next Move?” Nell’ambito della sponsorizzazione degli Australian Open 2025, Kia lancerà la nuova campagna globale “What’s Your Next Move?”. La campagna è dedicata al lancio del modello EV3 a livello internazionale e del modello EV5 per il mercato australiano.

Uno dei momenti salienti della campagna sarà la proiezione del documentario "Rafa's Next Move", che racconta la storia di Rafael Nadal all’Australian Open e i suoi progetti al di fuori del tennis. Inoltre, Kia collaborerà con Tennis Australia per produrre una serie digitale intitolata “What Moves You?”, composta da quattro episodi che esploreranno le storie personali di alcuni dei più grandi campioni del tennis.

Un impegno per la mobilità sostenibile Craig Tiley, Australian Open Tournament Director, ha sottolineato l’importanza della partnership con Kia: “Siamo grati di continuare la nostra stretta collaborazione con Kia, il partner più longevo dell'Australian Open. Gli AO e Kia condividono lo spirito del progresso, un elemento che ci rende partner ideali. Quest'anno, la flotta di 130 veicoli Kia composta da modelli completamente elettrici e ibridi è una dimostrazione concreta del nostro impegno comune verso la sostenibilità”.

Le iconiche auto Kia, simbolo degli Australian Open, inizieranno a percorrere le strade di Melbourne, creando un’atmosfera unica che anticipa l’inizio del torneo. Con queste iniziative, Kia mira a promuovere la mobilità sostenibile e a rendere l’esperienza degli AO25 memorabile per fan e clienti.