Kia EV Day 2025: debutto mondiale di Kia EV4, PV5 e Concept EV2

Kia Corporation ha annunciato che il Kia EV Day 2025 si terrà a fine febbraio presso la Tarraco Arena di Tarragona, in Spagna.

Seguendo il successo del Kia EV Day 2023 in Corea, l'evento metterà in mostra le ultime novità in tema di veicoli elettrici, tecnologie e concept, con l’obiettivo di rafforzare la leadership globale del marchio nel settore della mobilità sostenibile.

Il debutto di Kia EV4, Kia PV5 e Concept EV2

Uno dei momenti più attesi dell'evento sarà il debutto mondiale della Kia EV4, precedentemente mostrata come concept al Kia EV Day 2023. Inoltre, Kia presenterà ufficialmente il PV5, il primo modello della gamma Platform Beyond Vehicle (PBV), concepito per ridefinire l’uso dei veicoli elettrici grazie a una modularità estrema. Anche il Concept EV2farà il suo ingresso nel panorama elettrico, ampliando la famiglia EV di Kia con una proposta compatta e accessibile.

Innovazione e design: la filosofia Opposites United

Kia ha rilasciato immagini teaser e filmati che anticipano lo stile avveniristico dei nuovi modelli. Ogni veicolo rifletterà la filosofia di design Opposites United, combinando estetica innovativa con funzionalità avanzate per un’esperienza di guida evoluta. Kia EV4, PV5 e Concept EV2 rappresentano il futuro della mobilità, con soluzioni pensate per il settore passeggeri e per la mobilità aziendale.

Strategia PBV e piattaforma “a skateboard”

Durante il Kia EV Day 2025, il brand fornirà dettagli sulla propria strategia PBV, delineando i piani di sviluppo e le caratteristiche della rivoluzionaria piattaforma “a skateboard”, che consente una combinazione flessibile di diversi tipi di carrozzerie. Questo sistema offrirà ai clienti una nuova visione dell’auto elettrica, basata su versatilità, efficienza e personalizzazione.

La visione di Kia per l’elettrificazione globale

Il Top Management di Kia parteciperà all’evento per illustrare la roadmap di elettrificazione del marchio, condividendo le ambizioni del brand nel trasformare il mercato globale dei veicoli elettrici. Con il lancio di Kia EV4, PV5 e Concept EV2, il brand si conferma protagonista nel settore, puntando su soluzioni all’avanguardia per una mobilità sempre più sostenibile e su misura per ogni tipo di utente.