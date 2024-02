Kia EV9 Illumina la Norvegia con un sole artificiale

Nel cuore dell'inverno norvegese, dove la luce del sole è un raro visitatore, Kia ha introdotto una fonte di illuminazione rivoluzionaria: un sole artificiale alimentato dalla sua ultima innovazione elettrica, la Kia EV9.

Questo progetto, frutto della collaborazione tra Kia, lo studio di design esperienziale VOID e l'agenzia creativa Innocean, ha portato un raggio di speranza e luminosità in una delle regioni più oscure della Norvegia.

La Kia EV9 si distingue non solo per le sue prestazioni dinamiche e l'autonomia impressionante di 563 km ma anche per la sua capacità di fungere da stazione di ricarica mobile grazente alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Questa caratteristica permette ai dispositivi elettrici di essere alimentati direttamente dal veicolo, dimostrando così l'ampio potenziale delle auto elettriche oltre il semplice trasporto.

L'installazione luminosa, caratterizzata da un imponente disco LED di 5 metri, è stata allestita al campeggio Rampton, vicino a Oslo. Questa scelta non è stata casuale: la posizione offre una vista spettacolare dove l'alba artificiale ha potuto risplendere in tutto il suo splendore, diventando un simbolo di innovazione e sostenibilità. L'EV9 ha viaggiato da Oslo, ha alimentato l'installazione per un'intera giornata e ha fatto ritorno con energia ancora a disposizione, dimostrando così l'efficienza e l'affidabilità della tecnologia V2L.

Oltre a offrire una soluzione temporanea alla mancanza di luce solare, il progetto mira a sensibilizzare sul ruolo vitale che la luce naturale gioca nella nostra vita, influenzando positivamente energia, salute mentale, sistema immunitario e ciclo del sonno. David Hilbert, Responsabile marketing di Kia Europe, sottolinea l'importanza della ricarica bidirezionale, che amplia il ruolo dei veicoli elettrici nelle nostre vite, permettendo loro di contribuire in modi prima inimmaginabili.

Il successo dell'EV9 e del suo "sole artificiale" in Norvegia rappresenta un passo avanti nell'era della sostenibilità, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la qualità della vita e rispondere alle sfide ambientali. Kia continua a spingere i limiti dell'innovazione, proponendo soluzioni che non solo rispettano l'ambiente ma migliorano anche l'esperienza umana, ispirando altri a seguire questo luminoso esempio.