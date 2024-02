Kia EV9 sfida i giganti: doppia nomination ai World Car Awards 2024

Kia EV9 si posiziona con determinazione tra i leader dell'innovazione automobilistica, avendo conquistato un posto di rilievo tra le tre finaliste in due distinte categorie dei World Car Awards 2024.

Questo SUV completamente elettrico si distingue non solo come uno dei migliori veicoli globali dell'anno ma anche come una delle più avanzate vetture elettriche, testimoniando la visione futuristica e l'ingegneria all'avanguardia di Kia.

Creati nel 2003, i World Car Awards rappresentano uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel settore automobilistico, celebrando l'eccellenza e l'innovazione. La candidatura della Kia EV9 a questo livello di eccellenza riflette il giudizio di oltre 100 giornalisti specializzati nel settore automotive da tutto il mondo, sottolineando il forte impatto e l'attrattiva del SUV di punta della casa coreana.

La Kia EV9 2024 emerge nel panorama automobilistico per il suo design audace, che fonde modernità e funzionalità, offrendo un'esperienza di guida elettrica senza compromessi. Con tre file di sedili, assicura confort e versatilità, rendendola l'opzione ideale per le famiglie moderne che non vogliono rinunciare a stile e sostenibilità.

Questa doppia nomination rappresenta un'opportunità per Kia di aggiungere un nuovo capitolo di successo alla sua storia, dopo i trionfi passati con il Telluride nel 2020 e l'EV6 GT nel 2023 ai World Car Awards. Un eventuale successo della EV9 non solo riaffermerebbe il posizionamento di Kia come leader nel settore dei veicoli elettrici ma anche come innovatore nell'industria automobilistica globale.

I vincitori dei World Car Awards 2024 saranno annunciati il 27 marzo, durante una cerimonia al New York International Auto Show, evento che promette di essere un momento decisivo per Kia e per il futuro della mobilità elettrica. Con il mondo che guarda verso un futuro più verde e sostenibile, la Kia EV9 si posiziona al centro di questa transizione, promettendo di ridefinire le aspettative verso i veicoli elettrici di grande dimensione.