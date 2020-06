Kia Picanto, così piccola e così ricca di tecnologia

Picanto si rinnova e presenta per il mese di settembre una versione inedita dal punto di vista del design e della tecnologia. Dal punto di vista dell’estetica la gamma Picanto ha ricevuto un importante affinamento nel design esterno con aggiornamenti significativi apportati in particolare agli allestimenti sportivi GT-Line e X-Line, con chiara ispirazione ai SUV. Il risultato è ora un aspetto più giovane e distintivo. L’aggiornamento di Picanto offre agli acquirenti possibilità maggiori di personalizzazione, con una scelta tra 8 vivaci tinte, pensate per far risaltare le forme. Sono inoltre disponibili due nuovi cerchi in lega di alluminio per rafforzare il carattere sportivo di Picanto: uno con design a 16 razze da 14 pollici e un altro da 16 pollici con taglio diamantato bicolore. La piccola di casa Kia avrà infatti in dotazione una serie di tecnologie, solitamente riservate ad automobili di categoria superiore, che andranno da aumentare sicurezza e comfort, rendendola una delle auto più sicure della categoria. Come i più recenti sistemi di assistenza alla guida, il sistema di assistenza anticollisione frontale con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli o il segnale d’arresto d’emergenza, che attiva automaticamente il lampeggiamento dei quattro indicatori di direzione per avvisare chi segue, se il guidatore effettua una frenata improvvisa. L’Hill-start Assist Control tiene ferma la vettura anche su piano inclinato, agendo sul freno, al fine di facilitare le fasi di ripartenza. La nuova versione di Picanto è inoltre dotata di serie dei sistemi che aiutano chi la conduce a mantenere al meglio il controllo in frenata e in curva. Per quanto riguarda la sicurezza passiva, Picanto dispone fino ad un massimo di sette airbag per i passeggeri, a seconda delle specifiche e del mercato. L’aggiornamento di Picanto rende disponibili in Europa due nuovi motori a benzina "Smartstream", ognuno dei quali massimizza l'efficienza e riduce le emissioni di CO2 rispetto ai predecessori. La gamma di motori presenta un motore T-GDi da 1,0 litri (iniezione diretta di benzina e turbocompressore) che sviluppa 100 CV; un motore DPI (iniezione doppia porta) da 1,0 litri che eroga 67 cavalli. Il motore aspirato invece sostituisce l'iniezione multipoint con la nuova tecnologia di iniezione a doppia porta, con tempi ottimizzati per la massima efficienza del consumo carburante. Entrambi i motori sono inoltre dotati di sistemi di iniezione del carburante ad alta pressione da 350 bar, più efficienti, con migliori linee di ricircolo dei gas di scarico e fasatura ottimizzata delle valvole di aspirazione, per la massima efficienza nel consumo di carburante. Picanto diventa il primo modello equipaggiato con la nuova trasmissione manuale automatizzata (AMT) di Kia. L'AMT si basa su un cambio manuale a cinque marce con attuatori per frizione e innesti marce al fine di rendere automatico il funzionamento. Utilizzando una sola frizione a secco, la AMT è un'opzione economica per i clienti che privilegiano la praticità e la facilità d'uso di una trasmissione automatica, senza sacrificare i livelli di efficienza di consumo del carburante di una trasmissione manuale convenzionale. Inoltre, grazie all’evoluzione del sistema UVO Connect "Phase II" di Kia, ha migliorato la connettività e i sistemi di controllo del veicolo con un incremento sensibile del comfort. “Picanto è uno dei nostri modelli più venduti in diverse regioni del mondo e uno dei preferiti dagli automobilisti del segmento A europeo - ha spiegato Emilio Herrera, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe -.

Gli aggiornamenti introdotti sono stati ispirati dall’obiettivo principale di mantenere Picanto un passo avanti rispetto alle sue concorrenti, grazie al design vibrante e alla guida divertente, con la combinazione di tecnologie legate alla connettività e alla sicurezza da segmento superiore. Siamo certi che la rinnovata Picanto aumenterà ulteriormente la nostra quota di mercato in questo segmento caratterizzato da una forte competitività". La versione aggiornata di Picanto offrirà come sempre la garanzia Kia di 7 anni e 150.000 chilometri.