Kia Rio si trasforma puntando sull’innovazione e il risparmio energetico

Rio, la compatta di casa Kia, progredisce puntando sull’innovazione, l’estetica e l’energia pulita. La quarta generazione dell’auto del segmento B, infatti, offre nuovi propulsori votati alla massima efficienza energetica, un sistema mildhybrid da 48 V abbinato a un’unità a benzina. Il sistema è concepito per aumentare l'efficienza attraverso il recupero d’energia nelle fasi di decelerazione per poi renderla disponibile quando si richiede potenza sotto forma di coppia elettrica aggiuntiva, così da assicurare minori consumi e maggiori prestazioni.

Il sistema EcoDynamics+ è stato sviluppato per incrementare l’efficienza dei motori a combustione interna tramite l’unità MHS-Hybrid Starter-Generator (MHSG) di recupero energia che poi la trasforma in energia elettrica. L’MHSG è collegato tramite una cinghia all'albero a gomiti del motore termico e ha funzione oltre che di motore elettrico di spinta, anche di generatore, consentendo così passaggi praticamente istantanei nelle sue due funzioni. L'MHSG pertanto fornisce potenza per ridurre il carico e le emissioni del motore termico durante la fase di accelerazione, mentre in quella di decelerazione recupera energia. Infine, quando l'MHSG è in modalità "generatore" recupera energia dall'albero a gomiti per caricare la batteria.

Tutte le soluzioni facenti parti del sistema EcoDynamics+ hanno permesso alla nuova Rio di avere emissioni CO2 molto più basse con una riduzione che varia tra l'8,1% e il 10,7%. Con nuova Rio, Kia porta al debutto una delle prime applicazioni per il gruppo di un nuovo cambio manuale intelligente con frizione “e-clutch” per una massima efficienza energetica e la fase II di UVO Connect per infotainment di categoria superiore, che porta con sé migliorie sia dal punto di vista della connettività che in termini di confort di bordo e sicurezza. Il display touchscreen è ora da 8”, quindi più grande, e offre display audio o navigazione satellitare a seconda delle specifiche di allestimento. Il nuovo sistema è dotato di multi-connessione Bluetooth, che permette agli utenti di accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente: uno per telefono, vivavoce e uso multimediale; l'altro solo per uso multimediale.

La sua funzionalità è stata implementata tramite la modalità schermo suddiviso che consente agli utenti di controllare o monitorare contemporaneamente diverse funzioni del veicolo, permettendo tra l’altro la personalizzazione con una serie di widget differenti. Nuova kia Rio si presenta rinnovata anche nel look esterno: grazie al frontale dal carattere più sportivo perfettamente integrato con il resto del corpo vettura, la ricerca della quota stilistica punta verso un approccio più raffinato ed elegante. L'iconica griglia “tiger nose" è stata ridotta nelle dimensioni e abbinata ad un paraurti anteriore più basso e più largo con un nuovo caratteristico alloggiamento dei proiettori fendinebbia, il tutto al fine di creare un nuovo equilibrio nel design del frontale vettura.

Nuova Rio offre i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Kia, come il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti di recente introduzione, il Lane Keeping Assist (LKA), il Driver Attention Warning (DAW) e il Blind Spot Detection. Emilio Herrera, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe ha spiegato che “La Rio è un'auto molto importante per Kia sia a livello mondiale che Europeo perché rappresenta il marchio Kia all’interno di un segmento strategico come quello delle vetture compatte. Il modello aggiornato poggia sempre su solide fondamenta - praticità, qualità e tecnologia – ma ora grazie a propulsori di nuova generazione elettrificati, un design rinnovato e funzionalità avanzate legate alla sicurezza e alla telematica da auto di categoria superiore, diventa ancor più desiderabile". La rinnovata Kia Rio andrà in vendita in Italia nel terzo trimestre del 2020 sempre con l’unicità della garanzia di 7 anni o 150 mila chilometri.