Kia rivoluziona l'esperienza di guida con gli aggiornamenti Over-the -air

Il Kia Connect Store, introdotto con il lancio del Kia EV9 il 30 ottobre, offre ai clienti un'ampia gamma di funzionalità e servizi digitali tramite l'app Kia Connect.

Questa piattaforma consente agli utenti di massimizzare le potenzialità dei veicoli Kia, migliorando le performance e la comodità nell'uso quotidiano dei veicoli.

Il Kia Connect Store, focalizzato su flessibilità e personalizzazione, trasforma l'esperienza di guida offrendo una vasta gamma di funzionalità e servizi avanzati. Gli utenti possono personalizzare il proprio veicolo con offerte che includono Remote Smart Park Assist 2.0, Acceleration Boost, streaming musicale e aggiornamenti over-the-air. In futuro, si prevede di ampliare le funzionalità per coprire intrattenimento, personalizzazione, assistenza alla guida, navigazione e prestazioni. Il servizio si rivolge a oltre 1 milione di clienti che hanno sottoscritto l'abbonamento a Kia Connect negli ultimi quattro anni.

“Kia Connect Store mette il potere nelle mani dei nostri clienti, dando loro la libertà di personalizzare la propria autovettura in base alle diverse esigenze e di scegliere gli aggiornamenti preferiti”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product in Kia Europe e Managing Director di Kia Connect “Siamo felici di poter offrire questo servizio che consente ai nostri clienti di personalizzare, installare nuove funzionalità e, soprattutto, mantenere con pochi clic il proprio veicolo sempre aggiornato negli anni”.

Kia offre un servizio di abbonamento per garantire agli utenti la comodità degli aggiornamenti automatici del software. Gli aggiornamenti over-the-air semplificano l'installazione delle nuove versioni dei software, migliorando l'esperienza Kia e assicurando l'efficienza del veicolo con tecnologie avanzate. Il servizio, disponibile su Kia Connect Store, include due aggiornamenti OTA gratuiti per le mappe del sistema di navigazione e dell'infotainment nel primo anno di prova. L'abbonamento, con un costo annuale a partire da 89 EUR, offre due pacchetti di aggiornamento all'anno.

Gli aggiornamenti futuri del sistema software di Kia copriranno diverse funzionalità, comprese sicurezza ed efficienza, oltre alle mappe di navigazione e all'infotainment. L'obiettivo è garantire la massima efficienza per l'intera durata del veicolo. Saranno disponibili anche aggiornamenti dedicati per risolvere prontamente eventuali problemi software e richiami, assicurando un processo rapido e semplice.

“Il lancio di Kia Connect Store e del servizio di abbonamento innalza ad un nuovo livello di flessibilità e di personalizzazione l’esperienza di utilizzo di un veicolo”, ha affermato Olivier Pascal, General Manager Connected Cars di Kia Connect. “Negli anni passati quando un veicolo usciva dallo stabilimento di produzione aveva limitate possibilità di miglioramento, ora invece stiamo realizzando veicoli tecnologicamente avanzati che non solo possono essere migliorati e potenziati nel tempo, ma che mantengono il loro valore e la loro efficienza attraverso aggiornamenti continui, scaricati quando il veicolo è in movimento.”

Per i modelli Kia dal model year 2022 in poi, gli aggiornamenti vengono effettuati in modalità OTA tramite tecnologia wireless. Dopo il download, una finestra di conferma appare sullo schermo dell'infotainment, consentendo agli utenti di completare l'aggiornamento o posticiparlo alla successiva accensione. L'opzione di aggiornamento manuale è disponibile tramite il Kia Navigation update portal o presso la concessionaria. Gli updates precedenti includevano la Kia EV Route Planner, mentre i prossimi aggiornamenti introdurranno miglioramenti nel sistema di navigazione, nuovi "Sounds of Nature" e informazioni specifiche per i veicoli elettrici, con numerose altre funzionalità in arrivo.