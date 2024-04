Kia si aggiudica il Car Design Award 2024 alla Milano Design Week

Durante la Milan Design Week, Kia ha ottenuto un riconoscimento di prestigio internazionale, il Car Design Award 2024,

confermando il successo della sua filosofia di design denominata ‘Opposites United’. Questo approccio rivoluzionario, lanciato nel 2021, si basa sui principi di tensione, armonia e dinamismo, riflettendo le forze contrastanti della vita quotidiana e promuovendo un'estetica innovativa nei prodotti di Kia.

Il premio è stato ritirato da Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, durante una cerimonia svoltasi all'ADI Design Museum di Milano. "Questo riconoscimento sottolinea l'impegno e la dedizione del nostro team globale", ha dichiarato Habib. "Attraverso il design, ci proponiamo di modellare un futuro della mobilità sostenibile e intuitivo, migliorando la vita quotidiana delle persone."

La giuria del Car Design Award ha elogiato Kia per aver saputo rompere gli schemi tradizionali e introdurre un linguaggio formale completamente nuovo. Tra i prodotti di punta figura l'SUV elettrico EV9, che ha già ricevuto altri importanti premi internazionali, tra cui il "World Car of the Year 2024".

La presenza di Kia alla Milan Design Week include anche il Design Cultural Communication Project, un'iniziativa che riflette la filosofia Opposites United e mira a esplorare nuove prospettive nel design. Con queste premesse, Kia non solo consolida la sua posizione nel settore automotive ma anche nel più ampio panorama del design globale.