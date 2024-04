Kia svela strategie 2030: focus su elettrificazione e PBV, debutta la EV3

Durante il recente CEO Investor Day tenutosi a Seoul, la Kia Corporation ha delineato le sue ambiziose strategie future e gli obiettivi finanziari,

puntando decisamente verso l'elettrificazione e l'espansione nell'ambito dei Purpose Built Vehicles (PBV). La strategia aggiornata, che riflette le aspirazioni della Kia per il 2030, è stata motivata dal successo dei recenti lanci e dal desiderio dell'azienda di posizionarsi come leader nella mobilità sostenibile in un contesto globale di crescenti incertezze.

Con una previsione di vendite annuali di 4,3 milioni di unità entro il 2030, di cui 1,6 milioni di veicoli elettrici, Kia mira a superare significativamente l'obiettivo di 3,2 milioni di unità per il 2024. Questo ambizioso obiettivo rappresenta un incremento del 34,4% e sottolinea l'impegno di Kia verso un futuro più verde, con veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in, e ibridi elettrici che dovrebbero costituire il 58% delle vendite totali.

Rispondendo alle dinamiche mutevoli del mercato, Kia prevede di adattare agilmente la sua produzione, con l'introduzione di sei nuovi modelli di veicoli elettrici entro il 2026, a partire dall'EV3. L'accento sulle linee di veicoli elettrificati è chiaro, con un aumento previsto dei modelli ibridi elettrici da sei a nove entro il 2028.

La compagnia si sta anche attrezzando per contrastare l'ascesa dei marchi cinesi, migliorando la competitività dei suoi prodotti e servizi a livello globale. Con un'espansione pianificata dei servizi connessi in 74 paesi entro il 2026 e l'incremento dell'installazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida, Kia si propone di rafforzare ulteriormente la sua posizione sul mercato.

Nel contesto di un ambiente competitivo in rapida evoluzione, l'azienda punta a mantenere una produzione flessibile e ad ottimizzare le strategie operative per massimizzare il valore per i clienti. Un focus particolare verrà posto sulla tecnologia AI generativa per migliorare i servizi vocali AI in-vehicle, con il debutto previsto nei nuovi modelli EV3 e K4.

Riguardo agli obiettivi di vendita, Kia si impegna a solidificare la sua presenza globale con una quota di mercato prevista del 3,8% nel 2024, supportata dal lancio di nuovi modelli e dall'ampliamento delle linee di veicoli elettrici e PBV. L'obiettivo di vendite di 1,6 milioni di veicoli elettrici entro il 2030 è in linea con la visione di Kia di promuovere una mobilità sostenibile e di rispondere efficacemente alle esigenze dei mercati emergenti.

In termini di sostenibilità e impegno ESG, Kia è determinata a guidare il cambiamento attraverso l'adozione di energia rinnovabile nei suoi luoghi di lavoro globali, mirando al 100% di energia rinnovabile entro il 2040. L'azienda prevede anche di intensificare gli investimenti fino a 38 trilioni di KRW entro il 2028 per assicurare la sua competitività futura e mantenere un solido rendimento per gli azionisti.

Con questi piani ambiziosi, Kia non solo intende solidificare la sua posizione nel mercato globale ma anche sostenere attivamente la transizione verso una mobilità più sostenibile, confermando il suo impegno a lungo termine verso i clienti, la società e l'ambiente.