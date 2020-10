KiaCharge, la nuova rete di ricarica Europea per veicoli elettrici e Plug-in

Kia Motors presenta KiaCharge, il servizio di ricarica pubblico integrato paneuropeo dedicato agli utilizzatori dei veicoli BEV (auto elettrica alimentata esclusivamente da batteria) e dei PHEV (auto con sistema Plug-in Hybrid, quindi motore termico ed elettrico con quest’ultimo servito da una batteria con presa di ricarica esterna). Gli utilizzatori dei veicoli KIA BEV e PHEV avranno così accesso alla più grande rete di ricarica in Europa e godranno di una soluzione di pagamento unico semplificato tramite carta e app.

In collaborazione con Digital Charging Solutions (DCS), KiaCharge offre ai conducenti Kia l'accesso a circa 167.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Iscrivendosi a KiaCharge, gli utilizzatori dei veicoli BEV e PHEV di Kia avranno accesso ai punti di ricarica di tutti i principali provider di energia presenti sul mercato tramite un'unica piattaforma, il che renderà il rifornimento di energia elettrica semplice e immediato. Attraverso l'eRoaming, i clienti potranno gestire i costi di ricarica su tutta la rete europea in un’unica fattura mensile, senza la necessità di contratti aggiuntivi con altri fornitori.

Emilio Herrera, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe, ha dichiarato: “La disponibilità e l'idoneità dei punti di ricarica pubblica rimane un ostacolo per molti potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Con l'introduzione di un servizio di ricarica pubblico completo e facile da usare per i nostri clienti, accessibile da un unico account, Kia si sta impegnando nel rendere la proprietà e l’uso di un veicolo elettrico un'opzione praticabile per molti più acquirenti e utilizzatori".

Con i continui progressi nella tecnologia delle batterie, la distanza che oggi un BEV può percorrere con una singola carica è in costante miglioramento. La Kia e-Niro, ad esempio, da 64 kWh può percorrere fino a 455 km con una singola carica, combinando stile e versatilità da crossover con una lunga autonomia a zero emissioni.

Nei prossimi anni, molti consumatori passeranno dai veicoli con motore a combustione interna ai veicoli elettrici. Secondo uno studio di McKinsey di agosto 2018, la domanda di stazioni di servizio di ricarica pubbliche, dovrebbe aumentare del 35% nei prossimi 10 anni.

I clienti KiaCharge potranno accedere alla rete DCS tramite un'unica scheda di identificazione a radiofrequenza (RFID) o un'app disponibile su Play Store o App Store dal 6 Ottobre 2020. Gli utilizzatori di KiaCharge potranno quindi consultare le informazioni sui prezzi in tempo reale nei vari punti di ricarica e scegliere le stazioni che più aderiscono alle loro esigenze.

KiaCharge offre due piani tariffari:

KiaCharge Easy, pensato per gli utenti che utilizzano la rete di ricarica pubblica saltuariamente, ha un costo di attivazione una tantum di 2,49 € e prevede il pagamento di 0,49 € per ogni sessione di ricarica, il prezzo dell’energia applicato sarà quello ufficiale del gestore del punto di ricarica.

KiaCharge Plus invece prevede un canone mensile di 3,95 €, non ha costi di attivazione ne costi per ogni sessione di ricarica, il prezzo dell’energia applicato sarà quello ufficiale del gestore del punto di ricarica, scontato in media del 13%. Ad esempio sulla rete Enel X sarà possibile ricaricare in corrente alternata a 0,35 €/kWh.

Tutte le tariffe sono pensate per rendere l’utilizzo dei BEV e dei PHEV efficiente e semplice, offrendo un pagamento facile con una fattura mensile unica e diretta.

Per maggiorni informazioni su KiaCharge è possibile visitare il sito:

https://www.kia.com/it/tutto- su-kia/scopri-kia/tecnologia/ electrification/ricarica- pubblica/

I piani europei

KiaCharge viene introdotto in sette mercati europei tra settembre e ottobre 2020: a partire da Italia, Polonia e Spagna, seguiti da Austria, Francia, Germania e Svizzera. Il servizio sarà attivato per i clienti del Regno Unito nel quarto trimestre del 2020. Kia prevede di estendere il programma a clienti in più Paesi nel prossimo futuro.

DCS sta anche collaborando con l'altro marchio automobilistico di Hyundai Motor Group, Hyundai Motors Europe, che lancerà allo stesso tempo un servizio di ricarica pubblico integrato paneuropeo similare.