Škoda Elroq: 100% elettrico apre nuovi oorizzonti nel segmento C SUV

Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, ha dichiarato: "Far crescere la nostra gamma elettrica in nuovi segmenti è fondamentale per la nostra strategia.

Elroq è una pietra miliare nella gamma BEV, il primo di sei nuovi modelli completamente elettrici. Già il primo assaggio del suo nuovo audace design Modern Solid racconta che questa vettura è qualcosa di nuovo, il perfetto equilibrio tra dimensioni, spazio interno e mobilità elettrica per la città e non solo. Inoltre, Škoda Elroq è dotato di tecnologie avanzate e di sistemi di assistenza che sappiamo essere molto apprezzati dai nostri clienti. Sono davvero entusiasta di questa novità, che amplia la nostra famiglia elettrica."

Il nuovissimo SUV Škoda Elroq, 100% elettrico, è il compagno perfetto per le avventure all'aria aperta, mentre la sua forma compatta e il raggio di sterzata particolarmente ridotto lo rendono ideale per la vita urbana. Elroq è immediatamente riconoscibile grazie al corpo vettura dall’aspetto robusto e, per eventuali avventure fuori dai sentieri battuti, è disponibile anche a trazione integrale. Inserito tra la famiglia Škoda Enyaq e il futuro City SUV elettrico Škoda Epiq, Elroq è di fatto l'alternativa elettrica a Škoda Karoq.

Elroq è il primo modello di serie Škoda a essere sviluppato seguendo il nuovo linguaggio di design Modern Solid. Pertanto, il frontale presenta il Tech-Deck Face e il nuovo lettering sul cofano. Modern Solid rappresenta un cambiamento fondamentale, combinando robustezza, funzionalità e autenticità, trasmettendo al contempo un senso di sicurezza e resistenza. Dietro l'elemento Tech-Deck Face nero lucido, che sostituirà la calandra Škoda, gli ingegneri hanno nascosto sensori come il radar e la telecamera anteriore. Appena sopra, Elroq porta al debutto il nuovo lettering Škoda sul cofano, eliminando il logo anteriore.

Oliver Stefani, Head of Škoda Design, ha dichiarato: "Škoda Elroq segna l'inizio di una nuova era del design Škoda. Il suo look Modern Solid, funzionale, minimalista e nitido, trasuda autenticità e robustezza, mantenendo le caratteristiche distintive del nostro brand."

Elroq introduce un nuovo design per i fari a LED, con sottili strisce luminose superiori per le luci di posizione e gli indicatori di direzione, insieme alle luci di marcia diurna. Al di sotto, due moduli LED per anabbaglianti e abbaglianti offrono una reinterpretazione orizzontale dell'iconico quadrante “a quattro occhi” di Škoda. I fari posteriori mantengono la grafica luminosa a forma di C e gli elementi cristallini parzialmente illuminati, disponibili in due varianti con tecnologia 100% LED. La variante top di gamma offre indicatori di direzione dinamici e animazioni di apertura/chiusura.

Il profilo laterale di Škoda Elroq presenta un arco dinamico che parte dal montante A e si estende fino alla linea del tetto leggermente inclinata, terminando in uno spoiler sopra il portellone. Questo design garantisce un'eccellente aerodinamica, con un coefficiente di resistenza di appena 0,26. Elroq è dotato di cerchi ottimizzati aerodinamicamente, con diametri da 19 a 21 pollici, e di un elemento che estende il rivestimento dei passaruota per migliorare il flusso d'aria.

Gli interni di Elroq, in linea con il design Modern Solid, sono caratterizzati da semplicità, spazio e linee nette. Il Digital Cockpit da 5 pollici visualizza i dati di guida più importanti, con un head-up display opzionale che offre visualizzazioni in realtà aumentata. Il display centrale del sistema di infotainment ha uno schermo da 13 pollici con un'interfaccia di controllo semplificata. Le Design Selection per gli interni di Elroq pongono grande enfasi su materiali sostenibili, come il tessuto Recytitan, composto per il 78% da PET riciclato.

Škoda Elroq, costruito sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, sarà disponibile in quattro varianti: Elroq 50, 60, 85 e 85x. Questi modelli variano in termini di capacità della batteria e potenza, da 125 kW a 220 kW. Le versioni Elroq 85 ed Elroq 85x offrono un'autonomia elettrica di oltre 560 chilometri e supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 175 kW. Le batterie possono essere ricaricate dal 10% all'80% in meno di 28 minuti. Con corrente alternata AC, tutti i modelli Elroq ricaricano fino a 11 kW, completando una ricarica completa in circa 5,5-8 ore.

Elroq offre un elevato livello di sicurezza attiva e passiva, con sistemi di assistenza come il Travel Assist, che utilizza i cosiddetti “swarm data”, e l'Intelligent Park Assist. Questo sistema permette ai conducenti di controllare le manovre di parcheggio tramite smartphone e l'app MyŠkoda. Elroq è dotato di un massimo di nove airbag, inclusi airbag per il guidatore e il passeggero anteriore, airbag per la testa, airbag laterali anteriori e un airbag centrale tra i sedili anteriori. Gli airbag laterali posteriori sono disponibili come optional.

I proprietari del nuovo Škoda Elroq potranno controllare molte funzioni della vettura tramite l'app MyŠkoda, che offre un nuovo design intuitivo e accesso al PowerPass per la gestione delle ricariche pubbliche in tutta Europa. L'app può essere utilizzata per controllare e programmare i processi di ricarica, attivare l'aria condizionata da remoto e integrare le soste di ricarica nella pianificazione del percorso del sistema di navigazione. Tramite l'app, le portiere possono essere bloccate e sbloccate a distanza.

La wallbox Škoda Charger è essenziale per la ricarica domestica, con una potenza fino a 11 kW. La versione Connect offre una modalità di ricarica ottimizzata per l'energia solare e supporta la tariffazione dinamica, mentre la versione Pro dispone di una connessione LTE con eSIM prepagata. La wallbox Škoda include la funzione Plug&Charge e un lettore RFID, facilitando l’identificazione dell'utente nelle aree di parcheggio residenziali comuni.

Nonostante le dimensioni compatte, Škoda Elroq offre molto spazio per i bagagli, con una capacità di 470 litri che può essere ampliata fino a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori. Ci sono numerose opzioni di stivaggio all'interno dell’abitacolo, con una capacità totale di 48 litri, inclusi diversi scomparti intelligenti. Il SUV porta al debutto nuove funzionalità Simply Clever, come una rete opzionale per il cavo di ricarica sotto la cappelliera e un piano di carico regolabile. Un codice QR nel vano bagagli fornisce una rapida panoramica degli equipaggiamenti e delle funzioni disponibili nel veicolo, con istruzioni video interattive.

Škoda Elroq rappresenta un'importante evoluzione per il marchio, combinando un design moderno e robusto con tecnologie avanzate e sostenibili. Questo SUV elettrico è perfetto per l'uso urbano e le avventure outdoor, offrendo un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida e soluzioni intelligenti per il comfort e la sicurezza. Con Elroq, Škoda si posiziona all'avanguardia della mobilità elettrica, offrendo ai clienti una scelta di modelli innovativi e sostenibili.