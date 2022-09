Koelliker fornirà commerciali elettrici al Gruppo Noleggiare

Il Gruppo Koelliker, storico importatore automotive milanese e hub di mobilità sostenibile intelligente, ha siglato un accordo con “Noleggiare”, l’azienda italiana best in class nel settore servizi di noleggio a breve, medio e lungo termine.

35 furgoni 100% elettrici Maxus eDeliver 3 ed eDeliver 9 andranno ad arricchire la flotta di “Noleggiare” e saranno disponibili in numerose filiali strategiche sul territorio nazionale, negli aeroporti e nelle maggiori città italiane.

Una sinergia che consente agli utenti che operano nella logistica di beneficiare dei vantaggi di van nativi elettrici agili e dagli innovativi contenuti tecnologici, che offrono eccellenti prestazioni e possono circolare durante l’intero turno di lavoro senza problemi, anche con una sola ricarica, e in aree spesso a traffico limitato per veicoli a combustione interna.

“Fin dal loro esordio in Italia, avvenuto l’anno scorso, i furgoni Maxus ci hanno riservato grandi soddisfazioni. Grazie a Noleggiare, siamo lieti di ampliare ulteriormente la platea di nuovi utenti, che avranno la possibilità di scegliere veicoli commerciali leggeri a zero emissioni, all’avanguardia sotto tutti i punti di vista, che rispondono efficacemente ad una mobilità urbana basata sul modello ‘stop & go’ con frequenti brevi tratti percorsi e molte soste” commenta Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker “I Maxus eDeliver 3 e 9 sono veicoli elettrici compatti e spaziosi caratterizzati da un’elevata autonomia e un’ampia capacità di carico: prerogative vincenti per il settore della logistica dell’ultimo miglio”.

“Inseriamo con orgoglio i furgoni elettrici Maxus nella nostra flotta in costante crescita” dice l’Amministratore Delegato di Noleggiare Franco Tomasi, e continua “L’attenzione alla mobilità elettrica e alla sostenibilità ambientale in generale, oltre a quella sociale e di governance, è sempre stata prioritaria per Noleggiare: dall’esercizio 2021 viene redatto un report di sostenibilità, in cui condividiamo quei valori che guidano le scelte dell’organizzazione, tra cui quelle di composizione della nostra flotta”.

Il nuovo accordo con “Noleggiare” segna un ulteriore tassello nella nuova strategia del Gruppo Koelliker, la cui mission è offrire ai clienti la migliore soluzione per le diverse esigenze di mobilità.

Maxus eDeliver 3 in breve

Maxus eDeliver 3 è equipaggiato con un motore elettrico da 122 cavalli (90kW) con 255 Nm di coppia massima, velocità massima di 120 km/h e una batteria da 52,5 kWh. La versione a “passo corto” può contare su un’autonomia di 240/342 km, rispettivamente nel ciclo WLTP combinato e urbano. Nel “passo lungo” tali valori sono 230/316 km. Queste caratteristiche contribuiscono a posizionare il veicolo tra i migliori della sua categoria come rapporto qualità-prestazioni-prezzo.

A breve verrà inoltre commercializzata la nuova versione che prevederà la sostituzione dell’odierna batteria con una da 50.23 kWh (per entrambe le versioni).

Maxus eDeliver 9 in breve

Motore 100% elettrico anche per il Maxus eDeliver 9 con una potenza da 204 cavalli (150 kW) con 310 Nm di coppia massima per una velocità massima di 100 km/h. Le batterie disponibili variano da 51,5 a 88,55 KWh a seconda dei modelli con autonomie che vanno dai 186/296 km (WLTP combinato) ai 237/353 del ciclo urbano. Nei due modelli Chassis Cab l’autonomia varia in funzione dell’installazione del vano di carico sul telaio: 140/172 km per WLTP combinato e 205/242 km (city).

L’eDeliver 9 è equipaggiato di serie con cerchi in lega da 16″ e pneumatici 215/75 R16C dotati di sistema di monitoraggio pressione (TPMS) e ruotino di scorta. I sistemi frenanti, anteriori e posteriori, sono a disco. Completano il quadro tecnico cambio automatico, trazione anteriore e sospensioni MacPherson anteriori, e posteriori con molla a balestra, configurazione tipica dei mezzi utilizzati per trasporti di merci pesanti.