Koelliker e Mitsubishi rinnovano la partnership

Una lunga storia di successi è quella tra Koelliker e Mitsubishi: è stato siglato oggi il rinnovo della partnership che da 44 anni fa del Gruppo l’importatore esclusivo del marchio giapponese in Italia.

La prima firma risale al 1979 e da allora i due brand leader nei rispettivi settori hanno unito solidamente i propri percorsi, proponendo al mercato italiano vetture che negli anni hanno segnato la storia dell’automotive.

Dal 1979 ad oggi - in Italia - Koelliker ha venduto più di 400.000 vetture del marchio Mitsubishi, contribuendo ad ampliare la scelta di prodotti a disposizione del cliente. Sono tanti i modelli di successo che il Gruppo ha importato e distribuito: dal Mitsubishi Pajero a L200, dalla Colt all’ASX, senza dimenticare Eclipse Cross e Space Star.

Ognuno di questi è stato in grado di rispondere alle più svariate necessità di tantissimi clienti che negli anni si sono legati e fidati sempre di più al brand giapponese, grazie anche alla solida esperienza di un importatore come Koelliker: un connubio questo che fino ad oggi ha collezionato grandi successi.

Mitsubishi per il cliente italiano significa spirito libero, avventura, tecnologia, stile, tutti riuniti sotto un grande cappello: la qualità, la stessa che da sempre contraddistingue il brand e ne fa il suo punto di forza.

Il Gruppo Koelliker oggi propone al cliente italiano una gamma completa di modelli Mitsubishi, partendo dalla Space Star, la compagna ideale per muoversi in città. La city car confortevole e con tanto spazio, offre massima efficienza nei consumi, e permette di muoversi agilmente nel traffico cittadino senza dimenticare lo stile e la tecnologia.

In gamma anche il Suv Coupè Eclipse Cross PHEV, vincitore di ben 21 premi a livello mondiale. Le moderne tecnologie che lo compongono lo rendono reattivo e sorprendentemente silenzioso. E, nella modalità di guida elettrica, rispettoso dell’ambiente.

Entro la fine del 2023, in tutte le concessionarie del Gruppo Koelliker, sarà possibile acquistare la Nuova Mitsubishi ASX, il crossover compatto sportivo e tecnologico, attento alla sicurezza. Con cinque motorizzazioni, la nuova generazione di ASX soddisfa tutte le richieste dei clienti, spaziando dal piacere di guida, alle economie di consumo, allo stile.

A Berlino, nei prossimi giorni, sarà presentata alla stampa europea la Nuova Mitsubishi Colt, introdotta per la prima volta in Europa nel 1978, e che ha venduto nel mondo oltre 1,2 milioni di unità in sei generazioni. Anche questo modello arriverà nelle concessionarie Koelliker entro la fine dell’anno, proponendosi al cliente con uno stile nuovo, una tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccezionali.

Altri nuovissimi modelli arriveranno in Italia nei prossimi due anni. Il 2024 sarà l’anno del Nuovo Outlander PHEV, il ritorno di un modello di assoluto successo.

Dall’alleanza con Renault nascerà un nuovo modello completamente elettrico, che vedrà il suo ingresso sul mercato italiano nel 2025.

“Il rinnovo della partnership è per noi di Koelliker motivo di grande orgoglio; e non solo perché Mitsubishi continua a vedere in noi un partner solido sul quale poter sempre contare, ma soprattutto perché conferma l’importanza strategica del mercato italiano” ha affermato Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker. “Le difficoltà, le sfide e le scommesse affrontate negli anni, oggi possiamo dire di averle tutte vinte. La fiducia che il cliente ha riposto e continua a riporre in noi, ci spinge a fare sempre di più, e sempre meglio. È anche questo che ci ha spinti a mettere sul tavolo un nuovo progetto ambiziosissimo, come quello del Koelliker Hub: vogliamo continuare ad offrire ai clienti il massimo, sotto ogni punto di vista. I modelli di successo e di eccezionale qualità quali quelli Mitsubishi - come tutti quelli che importiamo in Italia da più di 87 anni - meritano uno spazio innovativo. E con il nuovo Hub siamo sicuri di poter offrire ancora di più ai nostri clienti”.

Il Gruppo Koelliker, infatti, continua a lavorare anche al suo grande progetto: Koelliker Hub, il luogo in cui la dimensione di vero e proprio brand retail della nuova mobilità sta prendendo sempre più forma e nel quale i clienti – privati e business – troveranno una risposta ai propri bisogni specifici di mobilità, grazie ad un’ampia scelta di soluzioni, presentate in modo sempre più innovativo, immersivo e coinvolgente. Il Koelliker Hub – nella nuova sede di Via Gallarate 199, Milano - ospiterà inoltre il nuovo headquarter del Gruppo, riunendo in un’unica location tutte le attività, inclusa la nuova Koelliker Academy, il centro dedicato alla formazione commerciale, tecnica e manageriale del personale del Gruppo e della propria rete di dealers.

Pensato e progettato per essere uno spazio fisico di incontro, di confronto, di contaminazione e collaborazione intorno al tema della mobilità sostenibile del futuro, il Gruppo Koelliker mette a disposizione uffici, spazi di co-working ed aree di possibile contatto col pubblico per tutte quelle realtà quali aziende, startup o professionisti che fanno di innovazione e sostenibilità due elementi chiave del loro business. L’idea ha come scopo quello di lavorare insieme - in un ambiente di contaminazione e collaborazione - allo sviluppo di nuove idee e soluzioni per una crescita comune.