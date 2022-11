Koelliker porta in Italia veicoli commerciali elettrici leggeri B–ON

Il Gruppo Koelliker annuncia una nuova partnership commerciale nell’ambito del mondo Professional.

Con la firma dell’accordo con B–ON, fornitore di soluzioni a servizio completo per l’elettrificazione delle flotte, si arricchisce ulteriormente la gamma di veicoli distribuiti dall’importatore milanese per il settore della logistica a zero emissioni. L'accordo esclusivo prevede la distribuzione dei mezzi B-ON in Italia, San Marino e Vaticano nei prossimi 5 anni

Un accordo che rafforza ulteriormente l’impegno di Koelliker nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale accuratamente selezionate a livello mondiale.

L’azienda B–ON, nata a seguito dell’acquisizione di StreetScooter Engineering, sussidiaria di Deutsche Post DHL che nel 2014 ha sviluppato il primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico, ha più di 8 anni di esperienza nella produzione di flotte full electric su larga scala e ha prodotto oltre 20.000 veicoli elettrici pensati per la logistica: i suoi mezzi hanno superato quota 400 milioni in termini di chilometri percorsi durante il lavoro di consegna di imballaggi, e ha lanciato una suite completa di servizi di elettrificazione, agevolando il passaggio alla mobilità green dei parchi di automezzi dedicati all'ultimo miglio.

“La collaborazione con B–ON aggiunge un ulteriore tassello che ci aiuta a dare forma alla nostra mission: offrire la soluzione di mobilità sostenibile e intelligente più adatta ad ogni tipologia di cliente, grazie all’individuazione e all’introduzione nel nostro mercato di prodotti ecocompatibili dall’alto valore aggiunto”, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President e CEO del Gruppo Koelliker. “Con B–ON portiamo in Italia eLCV funzionali e affidabili e diamo l’opportunità a chi opera nella logistica e nel mondo fleet di potersi dotare di mezzi efficienti e a basso impatto ambientale

"È stato un anno incredibile per noi di B-ON e siamo davvero entusiasti di mantenere lo slancio attraverso la nostra partnership con il Gruppo Koelliker", ha dichiarato Stefan Krause, CEO e Presidente di B-ON. "La loro esperienza e il loro impegno nei confronti dei veicoli elettrici sono lo standard di riferimento in Italia ed è un privilegio lavorare insieme a loro per mettere a disposizione degli imprenditori italiani i veicoli commerciali elettrici più collaudati al mondo."

Il Gruppo Koelliker commercializzerà in esclusiva i veicoli elettrici B–ON, di cui è prevista l’importazione dei veicoli commerciali leggeri (entro le 3,5t di massa complessiva) chassis cab MAX PURE e GIGA PURE, a partire dai primi mesi del 2023.