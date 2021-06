L’assicurazione moto low cost diventa premium

Online ed economica, ma anche adatta a motociclisti esigenti, che al risparmio desiderano unire anche servizi premium personalizzati. Sono queste le caratteristiche di Motoplatinum, l’assicurazione low cost dedicata a chi vuole assicurare ciclomotori, scooter e moto che ai servizi base modulabili, aggiunge due nuove opzioni premium. A proporla, 24hassistance, compagnia d’assicurazione milanese associata a

Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) specializzata in soluzioni per le due ruote. A disposizione degli utenti un servizio telefonico a pagamento, attraverso il quale è possibile usufruire di una consulenza assicurativa per l’acquisto di una nuova polizza. Motoplatinum Gold, invece, più completa, introduce un insieme di convenzioni con partner d’eccezione legati al mondo delle due ruote, che comprendono sconti sull’acquisto di prodotti e ulteriori servizi. Inoltre, Motoplatinum Gold permette al cliente di avere a disposizione una consulenza telefonica gratuita di uno specialista dedicato che lo assisterà telefonicamente in tutti gli aspetti della gestione della propria polizza per tutto l’anno. Per assicurare, infine, il miglior supporto possibile, anche i servizi premium usufruiscono della "scatola nera" per moto in ambito assicurativo.