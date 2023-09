La 40 ºedizione di Auto e Moto d’Epoca riparte dal cuore della Motor Valley

Presentata ufficialmente a Bologna – alla presenza del Sindaco Matteo Lepore, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, e del Ceo di Intermeeting Mario Carlo Baccaglini

- la 40º edizione di Auto e Moto d’Epoca, per la prima volta negli spazi espositivi di BolognaFiere, nel cuore della Motor Valley, terra dei miti e della passione per i motori. “Questo è un anno molto importante per Auto e Moto d’Epoca – commenta Mario Carlo Baccaglini, CEO di Intermeeting – Dopo l’ultima edizione da record a Padova, festeggiamo quarant’anni di storia, cultura e passione in una nuova sede, con più spazi espositivi, 235.000 mq a disposizione, nuovi settori e tante novità. I nuovi spazi di BolognaFiere ci consentono di realizzare tutte le potenzialità del mondo del classic. A Bologna gli appassionati delle auto e moto d’epoca potranno immergersi nel passato, viverne le emozioni, toccare con mano il presente e immaginarsi il futuro. Sarà una grande festa per tutti: espositori, collezionisti, visitatori, giornalisti da più di 40 Paesi nel mondo!”.

Soddisfatto Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, che dichiara “Siamo orgogliosi di aver inserito nel portafoglio espositivo di BolognaFiere questa prestigiosa Fiera internazionale che ha 40 anni di storia alle spalle e siamo felici che già dalla prima edizione si sia raggiunto il raddoppio degli spazi espositivi. La Motor Valley è la cornice ideale per un evento che saprà far accendere passioni e memorie a migliaia di appassionati delle auto e moto d’epoca. Voglio ringraziare anche la città e le istituzioni che stanno lavorando assieme a noi e a Intermeeting per accogliere migliaia di collezionisti e appassionati da tutto il mondo”.

Sono proprio tante le novità di questa edizione bolognese, che segna uno spartiacque nella lunga storia della fiera Classic italiana. Uguale a se stessa per la qualità e l’emozione che è in grado di regalare, ma nuova nel look, nei servizi e nella narrazione. Un nuovo inizio. A partire dagli spazi espositivi, 235.000 mq - distribuiti in 11 padiglioni e 4 porte di accesso, oltre a più di 14.500 posti auto coperti per visitatori ed espositori - che registrano il tutto esaurito, grazie alla partecipazione dei più importanti player internazionali del motorismo storico, delle case produttrici, dei dealer e commercianti più importanti del settore. Sono tante le new entry che vogliono far parte dell’edizione 2023. New entry anche per il padiglione interamente dedicato alle due ruote, 15.000 mq per un vero e proprio salone dedicato a tutti gli appassionati delle moto storiche. Per gli appassionati di motociclette un patrimonio culturale mai visto prima riunito assieme. Tra le presenze, una moto del mondo delle corse firmata HONDA esposta in anteprima mondiale con la partecipazione del pluripremiato Lucio Cecchinello Racing Team e la storica 750 HONDA K0; un focus speciale sulla storia BMW Motorrad per i 100 anni del brand; e diversi esemplari dell’importante Collezione Battilani di Imola, una tra le più rinomate in Italia per la qualità e la quantità delle sue moto (300) e, in particolare, per gli esemplari italiani dalle origini agli anni 40.

Altra importante novità: la presenza delle più importanti collezioni museali al mondo. È la rete costituita dai più prestigiosi musei europei dedicati all’automobile, a partire dal MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile che, a Bologna, proseguirà i festeggiamenti per i 90 anni dalla sua fondazione esponendo 8 vetture della collezione. Tra le anteprime una Ferrari 312 T5 1981, una Monaco-Trossi 1935 e una Lancia Lambda “Weymann” 1929. Insieme al MAUTO saranno per la prima volta presenti a Auto e Moto d’Epoca con delle auto rappresentative: Autoworld Brussels (Belgio), il Louwman Museum (Paesi Bassi), il Musée National de l’Automobile di Mulhouse (Francia), il National Motor Museum di Beaulieu (UK), il Musée National de la Voiture | Château de Compiègne (Francia).

Anche la Motor Valley dell’Emilia-Romagna (a cui Auto e Moto d’Epoca ha aderito), distretto unico al mondo per concentrazione di brand e vocazione motoristica (con 188 team sportivi, 13 musei specializzati, 18 collezioni private, 4 autodromi e 11 piste da karting) sarà presente a Bologna. Nel padiglione 32 in mostra le eccellenze a due e quattro ruote di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara. Presenti anche i 4 autodromi della “Terra dei Motori” (Varano de’ Melegari, Autodromo di Modena, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Misano World Circuit Marco Simoncelli), assieme a scuderie, collezioni private e raduni. Realtà che, insieme, ogni anno richiamano oltre 2 milioni di visitatori e appassionati.

Alla continuità tra passato e futuro è saldamente legata la partecipazione di importanti marchi automobilistici che, ad Auto e Moto d’Epoca, si rivolgono ad un pubblico di appassionati mettendo in risalto il filo rosso che unisce le auto storiche ai nuovi modelli immessi sul mercato e all’innovazione e tecnologia che li accompagna. Hanno confermato la loro partecipazione alla 40º edizione di Auto e Moto d’Epoca: Volvo Cars Italia, Toyota Motor Italia, FCA Stellantis Heritage, Mercedes Benz Italia, Alpine, Bentley, McLaren, BMW Motorrad, Carrozzeria Touring Superleggera.

Non possono mancare, infine, i tanti Club e Registri, ognuno presente con le auto e le due ruote che hanno trasformato la storia dell’automobilismo in un patrimonio da custodire. Tante le new entry legate alla storia e alla passione della terra dei motori, come la Scuderia San Martino. Rinnovato e ingrandito invece l’ASI Village, il grande spazio dedicato all’Automotoclub Storico Italiano, con oltre 20 Club Federati all’interno del Padiglione 25. Il tema che caratterizzerà l’intera esposizione dell’ASI Village sarà “Orgoglio italiano”. Un tuffo in oltre cento anni di storia motoristica made in Italy grazie all'esposizione di decine di veicoli negli spazi dei Club e, nello stand ASI, la presenza di una vettura dalla storia significativa: l'Alfa Romeo Giulietta del 1956 appartenuta ad Enrico Mattei e tuttora conservata dalla famiglia del fondatore dell'ENI e personaggio di spicco nella storia italiana del secondo '900. Sempre nello stand ASI, la presenza ufficiale della Marina Militare Italiana con l'esposizione del modello in scala 1:25 della Nave Scuola Amerigo Vespucci, attualmente in navigazione per il giro del mondo.

Presenti anche l'Automobile Club Italiano e l'ACI Storico nell'ampia area che ospiterà autentici gioielli delle quattro ruote oltre a un ricco calendario di eventi e talk dedicati. Confermata anche l’esperienza della Piazzetta Lancia, un’area espositiva dedicata a tutti i club della grande marca italiana. Prima assoluta per il neonato Club Cayenne che porterà a cinque il numero dei club Porsche presenti ad Auto e Moto d’Epoca 2023. Tra gli anniversari non mancheranno i festeggiamenti per i 70 anni dell’Autodelta e i 100 anni del Quadrifoglio Alfa Romeo. E ancora la collezione Marazzato che unirà gli esemplari di camion d’epoca all’esperienza VR di guida sulle strade degli anni ‘50. Tanti i raduni che, grazie ai grandi spazi scoperti di BolognaFiere, potranno essere organizzati all’interno del quartiere fieristico.

E ancora: restauro, materiali e manutenzione. Tutto ciò che è riconducibile all’amore e alla cura dell’auto sarà racchiuso nel grande MALL della Fiera. Partecipano le migliori aziende italiane che mettono insieme tecnologia all’avanguardia, tradizione e cura: l’artigianato al servizio di collezionisti ed appassionati.

A sottolineare il legame profondo che lega passato e futuro dell’Automotive e il passaggio di valori e cultura dell’innovazione dai veicoli storici ai nuovi modelli che entrano nel mercato si terrà a Bologna anche il Fiva Heritage Workshop, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario delle istituzioni motoristiche internazionali. Con gli attori più importanti del Classic internazionale – e i vertici delle case automobilistiche - si parlerà di futuro dell’auto d’epoca, rapporto con l’Automotive contemporaneo e crescita delle nuove generazioni di appassionati.

Il mercato Classic di Auto e Moto d'Epoca rimane il più grande e variegato d'Europa e lo spostamento alla fiera di Bologna, meglio conosciuta e più connessa a livello infrastrutturale, ha contribuito ad incrementare le prenotazioni sia di espositori che visitatori internazionali. Tra le anteprime segnaliamo una collezione di modelli unici come: una Ferrari 250 GT Spider California, una Ferrari 250 SWB, una Ferrari 250 Spider Pininfarina, una De Tomaso Mangusta, una Iso Grifo, una Maserati Mistral Spider 3500cc e una Ferrari 330. Perché Auto e Moto d’Epoca è tutto questo e molto di più. È l’emozione di condividere l’atmosfera e tutte le sfaccettature del Classic con appassionati provenienti da più di 40 Paesi nel mondo. Un tratto distintivo che ha reso il salone unico nel panorama delle fiere internazionali.