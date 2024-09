La nuova BMW Serie 1: innovazione, sportività e unicità con Gianmarco Tamberi protagonista

Il 22 settembre 2024 segna l'inizio di una nuova campagna di comunicazione per il lancio della Nuova BMW Serie 1, che debutterà ufficialmente sul mercato il 5 ottobre 2024.

Questa quarta generazione della celebre vettura si rivolge a tutti coloro che vogliono distinguersi e seguire la propria strada, incarnando al meglio l'idea di unicità e personalità attraverso il claim: THE 1. SOUNDS LIKE NO ONE.

A dare vita a questa visione è Gianmarco Tamberi, campione olimpico a Tokyo 2021 e fresco vincitore della Diamond League 2024, che ha conquistato il pubblico con la sua straordinaria performance e il suo carattere unico. Tamberi è anche Friend of the Brand BMW dal 2017, rendendolo un volto naturale per questa campagna.

Un Parallelismo Tra Personalità e Design

La campagna pubblicitaria, disponibile in formati da 15 e 30 secondi, sarà trasmessa sulle principali emittenti televisive italiane. Al centro del racconto, la Nuova BMW Serie 1 M135i viene presentata come il mezzo perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità senza seguire modelli predefiniti.

La colonna sonora “Make me feel” di Janelle Monáe accompagna la narrazione, sottolineando il carattere audace e innovativo della vettura. Ogni sequenza video racconta storie di persone che, come la BMW Serie 1, seguono la propria strada: chef che risolvono un diverbio e avvocati che si lasciano andare al ritmo della musica, mostrando come la vettura rappresenti non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio stile di vita.

Gianmarco Tamberi: Una Storia di Successo e Determinazione

Il momento culminante dello spot si svolge con Gianmarco Tamberi. La scena inizia con il campione che si prepara a compiere un salto, con la telecamera che cattura ogni dettaglio della sua concentrazione e determinazione. Una transizione visiva, dalla ruota dell'auto in movimento all'apertura della pupilla del campione, crea un parallelismo tra la velocità e la precisione della vettura e l'agilità di Tamberi nel suo sport.

La narrazione si conclude con Tamberi alla guida della Nuova BMW Serie 1, rappresentata in tutta la sua sportività con riprese scenografiche che mettono in risalto il design dinamico e le caratteristiche tecniche avanzate della vettura.

Un Lancio Promozionale Coinvolgente

A supporto del lancio della nuova vettura, dal 28 settembre al 5 ottobre 2024, BMW ha organizzato la YOUR BMW WEEK, durante la quale sarà possibile effettuare un test drive della Nuova Serie 1 presso tutte le concessionarie BMW, incluse le aperture domenicali.

Le Caratteristiche della Nuova BMW Serie 1

La Nuova BMW Serie 1 rappresenta l'evoluzione di vent'anni di storia nel segmento delle compatte premium, con un focus su sportività, sostenibilità e tecnologia avanzata.

Design Dinamico: La vettura si distingue per le sue linee audaci e un profilo che richiama l’idea di velocità e potenza.

Motorizzazioni Efficienti: I motori della nuova Serie 1, dotati di tecnologia mild hybrid a 48 volt, assicurano prestazioni elevate con una maggiore attenzione alla sostenibilità.

Tecnologia del Telaio Migliorata: Grazie a una tecnologia del telaio innovativa, la BMW Serie 1 si pone come leader in termini di agilità e controllo.

Sostenibilità: La produzione della vettura avviene seguendo processi di riciclo e conservazione delle risorse, riducendo l'impatto ambientale.

Interni Progressivi: Gli interni ridisegnati offrono maggiore comfort e connettività, con il nuovo sistema di infotainment BMW iDrive con QuickSelect e i servizi digitali basati sul BMW Operating System 9.

Sistemi di Guida e Parcheggio Automatizzati: La nuova Serie 1 è dotata di una gamma ampliata di sistemi di assistenza alla guida e parcheggio, rendendola un punto di riferimento nel suo segmento.

Prodotta nello stabilimento del BMW Group a Lipsia, la Nuova BMW Serie 1 continua la tradizione del marchio nel segmento delle compatte sportive e si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo.

La Nuova BMW Serie 1 si presenta come la perfetta fusione di design, prestazioni e personalità. Attraverso la campagna "THE 1. SOUNDS LIKE NO ONE", BMW celebra l'individualità e l'esclusività che caratterizzano non solo la vettura, ma anche chi la sceglie. Con Gianmarco Tamberi come ambasciatore, il brand rafforza ulteriormente il messaggio di unicità e determinazione, valori che si riflettono tanto nel campione quanto nella vettura stessa.