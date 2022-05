La nuova BMW Serie 7 debutta agli Internazionali BNL d’Italia di tennis 2022

La BMW Serie 7 è la grande protagonista degli Internazionali BNL d’Italia di tennis in corso di svolgimento in questi giorni a Roma.

La nuova BMW Serie 7 incarna la magia della tecnologia al massimo livello. È l'unica berlina di lusso a offrire l'intera gamma di tecnologie di guida: come BEV, ibrida plug-in o con moderni motori a combustione. I nostri clienti scelgono ciò che si adatta meglio alle loro esigenze, senza dover scendere a compromessi.

La nuova BMW Serie 7 apre strade rivoluzionarie al piacere di guidare, grazie al comfort insuperabile sulle lunghe distanze e ad un'esperienza digitale di alto livello. Centrale in questa reinterpretazione della mobilità individuale di alto lusso è la BMW i7. L’ammiraglia completamente elettrica riflette la mentalità premium orientata alla sostenibilità alla base del portfolio di modelli BMW.

Il design del frontale della nuova BMW Serie 7 presenta le caratteristiche tipiche del marchio, ma mantiene chiara la distinzione tra il nuovo modello di lusso ed il resto della gamma BMW. Caratteristiche di equipaggiamento uniche, come il BMW Theatre Screen, l'esperienza multisensoriale del BMW iDrive con BMW Curved Display, il Manoeuvre Assistant per il parcheggio e le manovre automatizzate elevano il modello a simbolo della forza innovativa del BMW Group.

La nuova BMW Serie 7 viene proposta in tutto il mondo esclusivamente in una nuova versione a passo lungo che massimizza la spaziosità del vano posteriore. Qui, materiali nuovi e particolarmente pregiati, l'innovativo sistema di intrattenimento in auto e l'opzione Executive Lounge aggiornata si combinano per fornire un imbattibile senso di benessere all’interno di un ambiente esclusivo.

In Europa, la nuova BMW Serie 7 sarà lanciata (nella fase iniziale) esclusivamente sotto forma di BMW i7 xDrive60 puramente elettrica (consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP: 19,6 - 18,4 kWh/100 km; emissioni CO 2 0 g/km; cifre nel ciclo NEDC: -). L'i7 xDrive60 è alimentato da due motori elettrici che insieme sviluppano una potenza di 400 kW/544 CV, e vanta una serie di innovazioni che aumentano la sua autonomia a 590 - 625 chilometri (367 - 388 miglia) nel ciclo WLTP.

Negli USA, in Cina e in altre regioni di vendita selezionate, dall'inizio delle vendite saranno offerti anche due modelli con un motore a benzina e tecnologia mild hybrid 48V. Il modello di punta qui sarà la BMW 760i xDrive (consumo di carburante combinato nel ciclo WLTP: 11,2 1/100 km [25,2 mpg imp]; emissioni CO 2 255 g/km; cifre in ciclo NEDC: -) con il suo nuovo motore V8 da 400 kW/544 CV. Un motore diesel sei cilindri in linea che sviluppa 220 kW/300 CV nella BMW 740d xDrive (consumo di carburante combinato nel ciclo WLTP: 6,9 -5,9 litri per 100 chilometri [40,9 - 47,9 mpg imp]; emissioni di CO 2 182 - 157 g/km; cifre in ciclo NEDC: -) sarà aggiunto al portfolio di propulsori disponibili in Europa nella primavera del 2023.

La BMW Serie 7 sarà poi disponibile sul mercato italiano a partire dal prossimo 26 novembre.

Le versioni ibride plug-in della nuova BMW Serie 7 dovrebbero unirsi alla line-up in un ampio numero di mercati all'inizio del 2023.