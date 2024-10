La Nuova Era di Lancia Ypsilon: Luca Napolitano, CEO di Lancia, sul rilancio del marchio e l'espansione internazionale

Con il termine della produzione dell’iconica Lancia Ypsilon, si chiude un capitolo storico per il marchio, che in 14 anni ha conquistato un'ampia clientela in Italia.

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha voluto celebrare il modello e ringraziare chi lo ha scelto, indicando che questo passo rappresenta un punto di svolta verso una Lancia rinnovata, orientata a conquistare il segmento premium europeo in sinergia con Stellantis. La Nuova Ypsilon è il primo modello di questa trasformazione, già accolto con entusiasmo dai clienti e dalla stampa internazionale, ed è simbolo della missione di Lancia di ritornare come player di rilievo in Europa.

“La decisione di concludere la produzione della Ypsilon storica è stata coraggiosa, ma necessaria per allinearci all’obiettivo di Stellantis di espandere la nostra offerta premium in Europa”, ha dichiarato Napolitano. Il piano, inserito nella strategia Dare Forward di Stellantis, prevede un posizionamento strategico che punta a valorizzare l’identità del marchio insieme a DS e Alfa Romeo.

L’Italia come test per l’eccellenza premium

Dal lancio della Nuova Ypsilon, l’interesse per il modello è stato altissimo: nelle 160 Case Lancia in Italia, migliaia di visitatori hanno scoperto gli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, disponibili in versioni elettrica e ibrida. “Il 60% dei clienti Ypsilon proviene da altri marchi premium e, sorprendentemente, il 60% sono uomini che apprezzano le dimensioni maggiori rispetto alle city-car tradizionali,” ha spiegato Napolitano. Il successo in Italia dimostra che il marchio sta attirando un nuovo pubblico: il 25% dei clienti sceglie la versione Cassina, top di gamma, confermando che eleganza e qualità di vita a bordo sono i nuovi valori del brand.

Transizione sostenibile: una Ypsilon elettrica e ibrida per ogni cliente

Nonostante l’Italia non sia ancora pienamente orientata verso i veicoli elettrici, la Nuova Ypsilon sta avendo una penetrazione full electric due volte più veloce rispetto alla media nazionale. “L’offerta finanziaria e la flessibilità sono state decisive per attrarre i clienti,” afferma Napolitano, “con rate mensili a partire da 130€ per la versione ibrida e da 150€ per quella elettrica.” L’estensione della garanzia e la Easy Wallbox per la ricarica domestica inclusa nella versione elettrica rendono la transizione alla mobilità sostenibile semplice e accessibile.

La versione ibrida, leader di vendite con un 10% del mix, riflette una domanda sempre più orientata alla sostenibilità. Napolitano evidenzia inoltre che il sistema di guida intuitiva e l’handling preciso sono tra le caratteristiche maggiormente apprezzate dai clienti, insieme alla silenziosità dell’abitacolo e al sistema SALA (Smart Audio Luxury Atmosphere) che crea un’esperienza di guida immersiva.

Strategia di espansione europea: obiettivo 70 concessionarie nel 2025

Il progetto di internazionalizzazione di Lancia procede a ritmi sostenuti, con nuove Casa Lancia aperte nelle città più strategiche d’Europa. “Abbiamo inaugurato showroom in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Francia, e stiamo puntando su Spagna e Germania per il 2025,” ha commentato Napolitano. In Belgio-Lussemburgo sono attualmente attivi otto showroom, mentre nei Paesi Bassi, Lancia è già presente in cinque punti chiave come Amsterdam e Rotterdam. Il piano prevede 70 nuove concessionarie premium in Europa entro il 2025, di cui 25 in Francia.

Questa espansione, continua Napolitano, “è parte del piano strategico che mira a fare di Lancia un marchio desiderabile e credibile nel settore premium. Con Stellantis, abbiamo impostato un percorso solido che ci permette di capitalizzare la tradizione italiana di Lancia, adattandola alle esigenze moderne.” La scelta di città strategiche è mirata a raggiungere i futuri clienti di Lancia, offrendo showroom con la nuova corporate identity, che riflette l’eleganza discreta e l’avanguardia tecnologica.

Successi e riconoscimenti: "l’Icon Design Trophy” per la nuova Ypsilon

Un segno che il posizionamento intrapreso è quello giusto arriva dal recente Icon Design Trophy vinto ai Prisa Motor Awards, prestigioso evento spagnolo che celebra l’eccellenza nel design automobilistico. Napolitano afferma con orgoglio: “Questo riconoscimento è un simbolo della qualità che vogliamo offrire: la Nuova Ypsilon incarna l’eleganza e il progresso tecnologico, senza dimenticare la tradizione del marchio.” La Nuova Ypsilon sta quindi costruendo una reputazione di tutto rispetto anche all’estero, elemento fondamentale per il successo dell’espansione.

Obiettivo futuro: nuovi modelli e mobilità premium

Lancia sta già lavorando su una gamma di nuovi modelli che proseguiranno la transizione elettrica e il percorso di innovazione sostenibile. Con il supporto di Stellantis, Lancia punta a consolidare il suo posizionamento nel segmento premium europeo, mantenendo un occhio attento ai trend di sostenibilità e mobilità elettrificata. “Vogliamo che Lancia sia non solo un marchio iconico, ma anche uno dei protagonisti del futuro della mobilità sostenibile in Europa,”conclude Napolitano.