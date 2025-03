Lamborghini conquista Courchevel: viaggio tra lusso e adrenalina con Revuelto e Urus SE

Courchevel non è solo sinonimo di sci, neve e glamour: quando Lamborghini sceglie questa destinazione, la località diventa il palcoscenico ideale per un evento in cui lusso e adrenalina si fondono alla perfezione.

Dal 12 marzo, il prestigioso resort Le K2 Palace è stato il punto di partenza per un viaggio emozionale ed esclusivo, che ha visto protagoniste due delle vetture più innovative e potenti del marchio di Sant'Agata Bolognese: la Revuelto e l’Urus SE.

Automobili Lamborghini ha deciso di regalare ai suoi clienti più esclusivi un’avventura che combina paesaggi mozzafiato, esperienze di guida indimenticabili e un’accoglienza degna del lusso più autentico. Un viaggio di 200 chilometri attraverso le tortuose strade alpine del comprensorio delle Trois Vallées, famoso per essere tra i più vasti e spettacolari al mondo, ha permesso ai partecipanti di apprezzare appieno la bellezza delle Alpi francesi e le qualità dinamiche delle due supersportive ibride della casa del Toro.

«In Automobili Lamborghini cerchiamo sempre di spingerci oltre i confini dell’innovazione e delle prestazioni», ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini. «Con Revuelto e Urus SE, non solo abbracciamo l’ibridizzazione, ma ridefiniamo l’esperienza di guida per i nostri clienti. Eventi come questo ci permettono di mostrare i nostri successi in un contesto che incarna perfettamente i nostri valori fondamentali: brave, authentic e unexpected».

Revuelto, la prima Lamborghini V12 High-Performance Electrified Vehicle (HPEV), offre un’incredibile potenza complessiva di 1015 CV e promette di ridefinire gli standard nel segmento delle supersportive ibride. Grazie alla sua straordinaria architettura tecnica, la Revuelto è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 350 km/h. I partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona come l’esplosiva potenza del motore termico V12 si combini alla perfezione con l’efficienza dei tre motori elettrici, garantendo non solo prestazioni esaltanti, ma anche una guida sorprendentemente fluida e versatile.

Al suo fianco, l’Urus SE, primo Super SUV ibrido plug-in della storia Lamborghini, rappresenta la sintesi perfetta tra versatilità, potenza e sostenibilità. Con il suo powertrain da 800 CV, derivato dalla combinazione di un V8 biturbo da 4 litri e un motore elettrico ad alte prestazioni, l’Urus SE assicura emozioni forti in ogni condizione di guida. I dati sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, velocità massima di 312 km/h e un'efficienza senza precedenti con emissioni di CO2 ridotte dell'80% rispetto alle versioni tradizionali.

Accompagnati dagli esperti piloti della Lamborghini Squadra Corse, gli ospiti hanno testato i due modelli su tracciati impegnativi e panoramici, capaci di mettere in risalto agilità, stabilità e comfort delle vetture. Ma il viaggio non è stato soltanto performance automobilistica. Ad attendere i partecipanti, infatti, c’era la raffinata ospitalità del resort Le K2 Palace, icona di eleganza ispirata all’Himalaya. Qui, gli ospiti sono stati avvolti da un'atmosfera sofisticata ed esclusiva, godendo delle prelibatezze dei ristoranti stellati del gruppo Le K2 Collections, come L’Altitude e Bottleneck. Le specialità gastronomiche francesi, accompagnate da una selezione esclusiva di formaggi artigianali, sono state il complemento perfetto per un soggiorno indimenticabile, tra comfort e piaceri del palato.

Durante l'esperienza, non sono mancati momenti dedicati al relax e alla scoperta del territorio, con pause caffè esclusive presso il resort gemello Le K2 Chogori e un pranzo ricercato presso Le K2 Altitude, dove il ristorante Base Kamp by Aïnata ha portato un tocco di suggestioni libanesi nel cuore delle Alpi francesi.

Lamborghini ha così saputo creare un percorso olistico che celebra l’ibridazione come evoluzione del lusso e della performance automobilistica. Ogni dettaglio, dai materiali ultraleggeri in fibra di carbonio della Revuelto alla tecnologia innovativa che rende l’Urus SE il Super SUV più efficiente e potente della sua categoria, riflette una filosofia aziendale votata all’eccellenza e all’audacia.

«L’esperienza offerta nelle Trois Vallées non è solo un modo per esaltare le capacità delle nostre vetture, ma anche per celebrare il piacere della scoperta, l’unicità di un viaggio e l’emozione che solo Lamborghini sa regalare», ha concluso Winkelmann. «Siamo convinti che eventi come questi possano rafforzare ulteriormente il legame tra il marchio e i nostri clienti, appassionati di lifestyle esclusivo e avventure fuori dagli schemi».

Ancora una volta, Lamborghini dimostra che il lusso e la performance non sono concetti separati, ma due facce della stessa medaglia, uniti da una costante ricerca dell’eccellenza. Con eventi come quello di Courchevel, il brand di Sant’Agata Bolognese continua a dettare le tendenze nel mondo automotive, segnando una nuova epoca in cui la sostenibilità sposa il puro piacere della guida ad alte prestazioni.