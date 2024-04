Lamborghini Huracán Sterrato "All Terrain": svelata alla Milano Week Design

Durante la rinomata Milano Design Week, Automobili Lamborghini ha fatto scalpore presentando una nuova edizione limitata "All Terrain" della sua Huracán Sterrato.

La serie speciale, composta da soli 12 esemplari, è stata svelata in una serata esclusiva che ha attirato l'attenzione di oltre 200 invitati alla Segheria di Tanja Solci. Questo luogo emblematico, noto per il suo impegno nel restauro artistico, ha fatto da cornice ideale per il lancio di queste vetture uniche.

Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, ha introdotto le quattro versioni della Huracán Sterrato, ognuna delle quali trae ispirazione da un ambiente naturale specifico: neve, sabbia, bosco e terra. Queste tematiche non solo influenzano le livree delle vetture, ma sono anche riflettute nelle finiture esterne, come la verniciatura mimetica opaca e gli accessori in nero opaco. Gli interni delle auto non sono da meno, con finiture in Alcantara, carbonio twill e dettagli laser specifici per il modello.

La Sterrato All-Terrain non è solo un'opera d'arte visiva, ma è anche una celebrazione delle capacità dinamiche di Lamborghini. Equipaggiata con un motore V10 da 5,2 litri, la vettura vanta una potenza di 610 CV e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, con una velocità massima di 260 km/h. Progettata per eccellere sia su strada che in condizioni più avventurose, questa edizione speciale promette di portare l'esperienza di guida Lamborghini a nuovi incredibili livelli.

L'evento non si è limitato alla sola presentazione delle auto. Gli ospiti hanno potuto godere di un'esperienza culinaria a tre stelle Michelin curata dallo chef Enrico Cerea e di intrattenimento live, oltre a partecipare a workshop esclusivi che includono la creazione del famoso mocassino Gommino di Tod's. Questo approccio multidisciplinare non solo ha valorizzato la presentazione della vettura, ma ha anche rafforzato l'immagine di Lamborghini come marchio leader nell'innovazione e nel design di lusso.

Con tutte le unità già vendute ai clienti in varie regioni globali, la serie limitata Huracán Sterrato "All Terrain" conferma il successo e l'appeal del modello Sterrato, dimostrando una volta di più la maestria di Lamborghini nell'arte della personalizzazione automobilistica.