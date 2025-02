Lamborghini, la nuova gamma ibrida premiata in tutto il mondo

Il 2024 sarà ricordato come un anno straordinario per Lamborghini. Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha raggiunto traguardi commerciali senza precedenti con 10.687 vetture consegnate,

ma a brillare sono stati anche i riconoscimenti ottenuti dalla sua nuova gamma ibrida. I tre modelli lanciati tra marzo 2023 e il 2024 - Revuelto, Urus SE e Temerario - hanno raccolto premi in tutti i principali mercati globali, dall’America all’Asia, passando per l’Europa. Le loro prestazioni, il design esclusivo e l’esperienza di guida hanno sedotto critici ed esperti del settore, guadagnandosi titoli prestigiosi da parte delle più autorevoli testate automobilistiche e organizzazioni internazionali.

Revuelto: l’ibrido ad alte prestazioni che vince ovunque

La Lamborghini Revuelto, prima vettura High Performance Electrified Vehicle della Casa con motore V12, ha lasciato il segno. Ha conquistato sei premi come "Auto dell’Anno" e ha ricevuto ulteriori riconoscimenti per il design e l’innovazione tecnologica. Negli Stati Uniti, la rivista Road & Track l’ha incoronata "Performance Car of the Year 2025", elogiandone le caratteristiche tecniche e le prestazioni eccezionali. Robb Report l’ha nominata "Best Supercar", mentre Esquire le ha assegnato il titolo di "Sports Car of the Year".

Non solo performance, ma anche design. Il celebre Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ha premiato la Revuelto con il prestigioso "2024 Good Design® Award" nella categoria Transportation.

L’Asia non è stata da meno. In India, ai Motoring World Awards 2025, la Revuelto ha vinto il titolo di "Supercar of the Year". A Singapore, il portale OneShift.com l’ha premiata come "Super Luxury Hybrid Coupé of 2024" e la rivista The Edge l’ha inserita nella prestigiosa lista "The Year in Cars – 2024".

Urus SE: il Super SUV continua a dominare

Lamborghini non ha conquistato solo il mondo delle supercar. Il SUV di lusso Urus, nella sua nuova versione ibrida SE, ha confermato il suo status di riferimento nella categoria. In Germania, il celebre magazine Auto Motor und Sport l’ha proclamato "Best Car 2024" tra i SUV di lusso. Sempre in Germania, la rivista Sport Auto lo ha premiato come "Miglior Auto Importata" ai Sport Auto Awards 2024.

Anche in Svizzera l’Urus SE ha brillato: la rivista Auto Illustrierte l’ha eletto "Modello più popolare del 2024". A Parigi, durante gli Automobile Awards 2024, ha vinto nella categoria "Dashboard of the Year", grazie ai suoi interni rinnovati e alla strumentazione all’avanguardia.

Temerario: un’attesa che già conquista premi

Tra le novità più attese c’è la Lamborghini Temerario, svelata in anteprima mondiale a The Quail, A Motorsports Gathering a Pebble Beach. Sebbene non sia ancora arrivata ufficialmente sul mercato, ha già ottenuto importanti riconoscimenti. Ai Top Gear Awards, è stata premiata con il titolo "The Cars We Can’t Wait to Drive in 2025". Anche il magazine CarBuzz l’ha inclusa nella lista delle "Cars We’re Most Looking Forward to Drive in 2025".

Nel mondo arabo, la Temerario ha ricevuto il titolo di "Best Hybrid Sports Car" in Qatar, agli Arab Car of the Year 2024organizzati da Maqina Magazine.

Lamborghini, sinonimo di eccellenza senza compromessi

Con questa straordinaria serie di riconoscimenti, Lamborghini ribadisce il suo ruolo di protagonista assoluto nel panorama automobilistico globale. L’innovazione tecnologica, il design audace e le prestazioni da brivido continuano a far sognare appassionati e addetti ai lavori. Il 2024 segna l’inizio di una nuova era per la Casa del Toro: l’ibrido secondo Lamborghini non è un compromesso, ma un’evoluzione naturale verso il futuro dell’eccellenza automobilistica.