Lanci: la Direzione Marketing Italia affidata a Juri Derochi

Torinese, 48 anni, Derochi ha trascorso la propria carriera professionale quasi interamente all’interno del settore automotive, maturando una vasta esperienza nell’ambito delle attività di Sales & Marketing.

Negli ultimi 5 anni, Derochi è stato responsabile della Pianificazione Marketing di tutti i mercati dell’area EMEA (Europe Middle East e Africa) per i marchi Fiat, Abarth e Lancia.

Risale al 2006 il suo primo incarico all’interno del marchio Lancia, come Product Manager della Ypsilon. Un ritorno a casa, quindi, in un momento particolarmente dinamico per il marchio che ha appena lanciato la Nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti e pronto per le nuove sfide future.