Lancia Amiki Miei 2024, la nuova Ypsilon celebra l'elettrificazione tra le strade di Torino

L’edizione 2024 di Amiki Miei, l’iconico raduno dedicato agli appassionati del marchio Lancia, ha preso vita a Torino lo scorso 15 settembre.

Quest'evento, nato dalla passione del due volte campione del mondo Miki Biasion e ormai appuntamento fisso per gli amanti del marchio, ha visto protagonisti 130 modelli storici di Lancia, provenienti da sei diversi paesi europei. A guidare la parata è stata la Nuova Lancia Ypsilon, simbolo del futuro del marchio, che si prepara ad entrare nell’era dell’elettrificazione.

Durante l'evento, la Nuova Ypsilon ha percorso le eleganti strade del capoluogo piemontese, partendo da Piazza San Carlo e arrivando fino all’Heritage Hub di Lancia, dove sono custoditi molti modelli storici del marchio. Questa celebrazione, organizzata nella città natale di Lancia, ha rappresentato un momento altamente simbolico, a pochi mesi dal lancio europeo della nuova vettura.

Il Legame Indissolubile tra Miki Biasion e la Lancia Delta

Miki Biasion, icona indiscussa del mondo Rally, ha dichiarato l'orgoglio di essere parte integrante della storia di Lancia, marchio con cui ha vinto due Campionati del Mondo Rally alla guida della leggendaria Lancia Delta. Biasion ha condiviso l'emozione di essere presente all’evento, affermando: “Lancia è il marchio con cui ho raggiunto traguardi indimenticabili. Essere a Torino, una città simbolo per la casa automobilistica, e celebrare insieme agli appassionati è stato un momento carico di emozione”.

La Nuova Era di Lancia: Ypsilon HF e Ypsilon Rally 4 HF

Il futuro di Lancia guarda con determinazione al passato, con il ritorno di due modelli storici che segneranno il 2025: la Lancia Ypsilon HF e la Ypsilon Rally 4 HF. Questi modelli, sviluppati con il supporto diretto di Miki Biasion, rappresentano il connubio perfetto tra la tradizione sportiva del marchio e le nuove tecnologie. La Ypsilon HF, versione ad alte prestazioni della nuova Ypsilon, raggiungerà i 280 CV grazie all’esperienza di Biasion. Parallelamente, la Ypsilon Rally 4 HF promette di segnare il ritorno di Lancia nel mondo del Rally, con miglioramenti nelle performance e nella guidabilità, mantenendo viva la leggendaria storia sportiva del marchio.

Un Evento Carico di Storia e Futuro

La nona edizione di Amiki Miei ha celebrato non solo la gloriosa eredità del marchio Lancia, ma ha anche segnato l’inizio di una nuova era per la casa automobilistica italiana. Charles Fuster, Head of Marketing and Communication di Lancia, ha sottolineato l'importanza dell'evento per il marchio, affermando: “Essere a Torino, la città che ha visto nascere Lancia, e presentare la Nuova Ypsilon in questo contesto è stato un momento di grande importanza per il futuro del marchio”.

Con l'arrivo della Nuova Ypsilon HF e della Ypsilon Rally 4 HF, Lancia si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua storia, mantenendo saldo il legame tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione.