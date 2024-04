Lancia e Cassina protagonisti alla Milano Design Week 2024 con la Nuova Ypsilo

Milano, città globalmente riconosciuta come il fulcro del design, si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi del settore: la Milano Design Week 2024.

Tra gli highlight di quest'anno, spicca la partecipazione di Lancia, che porta un tocco di classe e innovazione con la sua Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Questo modello esclusivo sarà esposto presso lo showroom BREDAQUARANTA, situato nel cuore del quartiere Brera, epicentro del Fuorisalone.

La collaborazione tra Lancia e Cassina, due icone del design italiano, evidenzia un percorso condiviso verso l'eccellenza nell'interior design e l'attenzione alle tematiche ambientali. La Nuova Lancia Ypsilon non è solo una vettura, ma un vero e proprio simbolo del "Rinascimento Lancia", che abbraccia il rispetto per la tradizione combinato con l'innovazione sostenibile.

Gli interni della lancia Ypsilon si trasformano in un "salotto" ispirato alle calde e accoglienti abitazioni italiane, dimostrando come un auto possa diventare estensione del proprio spazio vitale. Luca Napolitano, CEO di Lancia, sottolinea l'importanza del design come pilastro fondamentale della strategia di rinnovamento del marchio, unendo estetica, comfort e sostenibilità.

La presenza di Lancia alla Milano Design Week è una tradizione che si rinnova e consolida. La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina sarà visibile agli occhi del mondo dal 16 al 21 aprile, dalle 10.00 alle 22.00, offrendo agli appassionati di design e automobili una prospettiva unica sul futuro dell'automotive di lusso.

Quest'anno, la Milano Design Week si prevede di attrarre oltre due milioni di visitatori da tutto il mondo, confermando il suo status di evento imprescindibile per gli amanti del design. Con la sua partecipazione, Lancia non solo celebra il design, ma si propone come leader nell'evoluzione stilistica e tecnologica nel settore automobilistico, promettendo un futuro dove design e funzionalità convivono in perfetta armonia.