Lancia Corse HF: Eugenio Franzetti direttore della squadra corse svela la Ypsilon Rally4 HF e il Nuovo Trofeo Lancia Rally

Con grande entusiasmo, Lancia annuncia il ritorno nel mondo dei rally con la nuova Ypsilon Rally4 HF, un’auto progettata per i giovani piloti, e il Trofeo Lancia Rally, competizione dedicata agli appassionati delle gare su strada.

A capo di Lancia Corse HF, Eugenio Franzetti guida questo ambizioso progetto, offrendo una piattaforma ideale per la crescita dei talenti emergenti. “La Ypsilon Rally4 HF è un omaggio alle nostre radici e alle vittorie di Lancia nel rally, creata per offrire adrenalina e divertimento, così come la mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60,” dichiara Franzetti.

Ypsilon Rally4 HF: Un’Auto Fatto per il Rally4

La Ypsilon Rally4 HF rappresenta l’ingresso di Lancia nella categoria Rally4, pensata per i piloti alle prime armi ma anche per quelli con esperienza che cercano una guida potente e affidabile. Dotata di un motore 1.2 Turbo a tre cilindri, questa vettura eroga ben 212 CV, con una trasmissione meccanica a cinque marce e differenziale autobloccante. La trazione anteriore, unita a questa configurazione tecnica, rende la Ypsilon Rally4 HF agile e reattiva, ideale per chi ambisce a emergere nelle competizioni rallystiche. Il prezzo di questa vettura da competizione, ordinabile attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop, è di 74.500 euro.

“La scelta di Rally4 è stata una decisione precisa,” afferma Franzetti. “Questo livello rappresenta il punto di partenza per i giovani piloti, dove l’obiettivo è quello di imparare e costruire solide basi tecniche. La nostra Ypsilon Rally4 HF, con le sue specifiche e il suo design, è perfetta per competere e fare esperienza. È pensata per trasmettere sicurezza e divertimento, con una performance che incarna il DNA Lancia.”

Trofeo Lancia Rally: Una Competizione a Misura di Talento

Il Trofeo Lancia Rally 2025 è un progetto ambizioso che si disputerà su sei gare del Campionato Italiano Rally, con un montepremi totale di circa 300.000 euro. Le categorie sono tre: Junior (fino a 25 anni), Master (da 25 a 35 anni) ed Expert (oltre 35 anni), con premi gara, premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio assoluto, che offrirà al campione la possibilità di gareggiare nel Campionato Europeo Rally 2026 con il team ufficiale Lancia Corse HF.

Per partecipare, ogni equipaggio dovrà versare una quota d’iscrizione di 2.500 euro, che include il pacchetto completo fornito da Lancia: abbigliamento tecnico, hospitality in gara, servizio ricambi al parco assistenza e una copertura mediatica d’eccezione garantita da Lancia Corse HF. “Abbiamo voluto creare un contesto professionale e sicuro per i nostri partecipanti,” spiega Franzetti. “La cura dei dettagli e la qualità dell’assistenza sono aspetti che rendono il Trofeo Lancia Rally un’esperienza completa e altamente competitiva.”

Un Sogno per i Giovani Talenti: in Palio il Campionato Europeo Rally 2026

Il Trofeo Lancia Rally non offre solo premi, ma un trampolino di lancio per i piloti più talentuosi. Il vincitore assoluto del Trofeo avrà l’opportunità unica di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con il team ufficiale Lancia Corse HF. “Vogliamo dare ai giovani una vera occasione per crescere e distinguersi,” aggiunge Franzetti. “È un’opportunità per entrare nel mondo delle competizioni internazionali, un modo per dimostrare talento e determinazione.”

Lancia si dimostra così pronta a rivitalizzare il panorama rallystico europeo, offrendo una piattaforma a misura di passione e ambizione. Con la Ypsilon Rally4 HF, Lancia celebra un nuovo inizio, proponendo un’esperienza di guida che richiama la tradizione del marchio ma guarda con fiducia verso il futuro.