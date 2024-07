Lancia: Eugenio Franzetti nuovo Direttore di Lancia Corse HF

Lancia, storico marchio italiano noto per le sue imprese nel mondo del motorsport, ha annunciato la nomina di Eugenio Franzetti come nuovo Direttore di Lancia Corse HF.

Questo importante incarico arriva in un momento cruciale per Lancia, che si prepara a lanciare i nuovi modelli Lancia Ypsilon HF e Ypsilon Rally4 HF, segnando il ritorno del marchio nei rally.

Eugenio Franzetti porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico, maturata all'interno del Gruppo Stellantis. Nel corso della sua carriera, Franzetti ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui Direttore Comunicazione e Competizione di Peugeot in Italia, Direttore Comunicazione di DS Automobiles, Citroën e Peugeot in Italia, Direttore Vendite di Citroën in Italia, Direttore Comunicazione di Peugeot Worldwide e Direttore del marchio DS in Italia. Attualmente, Franzetti è Direttore di DS Performance, ruolo che continuerà a mantenere insieme alla nuova posizione in Lancia.

Questa doppia nomina testimonia la fiducia che Stellantis ripone in Franzetti e nella sua capacità di guidare Lancia Corse HF verso nuovi successi. La sua esperienza nel mondo del motorsport e la sua profonda conoscenza delle dinamiche di comunicazione e marketing saranno fondamentali per promuovere l'eccellenza tecnologica e sportiva del marchio Lancia.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport, ha espresso grande entusiasmo per la nomina di Franzetti: "La nomina di Eugenio Franzetti rafforza il team Lancia Corse HF. La sua vasta esperienza nella comunicazione e nel marketing, così come la sua competenza nello sport automobilistico di alto livello, gli permetteranno di promuovere l'eccellenza tecnologica e sportiva del Marchio".

Anche Luca Napolitano, Amministratore Delegato di Lancia, ha accolto con favore l'arrivo di Franzetti: "Oggi siamo lieti di dare il benvenuto a Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, che guiderà il ritorno del Marchio Lancia nei rally. La sua esperienza sarà fondamentale per il progetto Motorsport e per il piano di rinascita del marchio Lancia".

Con Franzetti al timone, Lancia Corse HF si prepara a una nuova era di successi nel mondo dei rally. Il ritorno del marchio nelle competizioni sportive è visto come un elemento chiave per rilanciare l'immagine di Lancia e attrarre nuovi appassionati. I modelli Ypsilon HF e Ypsilon Rally4 HF rappresentano il primo passo di questo ambizioso progetto, e con la guida esperta di Franzetti, Lancia punta a riconquistare il suo posto di prestigio nel panorama automobilistico internazionale.

Il team Stellantis Motorsport, sotto la direzione di Franzetti, lavorerà intensamente per sviluppare e promuovere le nuove vetture, assicurando che Lancia torni a essere un protagonista indiscusso nei rally. L'entusiasmo e la determinazione di Franzetti saranno determinanti per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, riportando Lancia alla ribalta del motorsport mondiale.

Con queste premesse, il futuro di Lancia Corse HF si preannuncia luminoso, pronto a scrivere nuovi capitoli di gloria nella storia dei rally.