Lancia Gamma: il nuovo modello ibrido ed elettrico verrà prodotto a Melfi

Il Rinascimento di Lancia continua a passo spedito, e uno dei suoi capitoli più significativi si aprirà nel 2026 con la produzione della nuova Lancia Gamma presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata.

Annunciata durante il Tavolo Stellantis presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa scelta strategica rappresenta un ulteriore impegno verso l’eccellenza italiana e la transizione verso una mobilità sostenibile.

Un modello simbolo di innovazione e sostenibilità

La nuova Gamma incarna l’essenza del brand Lancia: eleganza, innovazione e sostenibilità. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, sarà disponibile in versioni ibrida ed elettrica, grazie alla piattaforma STLA Medium. Questa tecnologia multi-energy consente di integrare motorizzazioni avanzate per soddisfare le diverse esigenze di mobilità, mantenendo prestazioni elevate e un impatto ambientale ridotto.

Con la nuova Gamma, Lancia punta non solo a rinnovare la propria gamma, ma anche a rafforzare la propria presenza nel mercato premium, rispondendo a una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Melfi: eccellenza del made in Italy

La scelta dello stabilimento di Melfi non è casuale. Questo impianto, inaugurato nel 1994, è considerato uno dei fiori all’occhiello della produzione automobilistica italiana. Con processi produttivi all’avanguardia, un focus sulla sostenibilità e un alto grado di automazione, Melfi rappresenta il perfetto connubio tra tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica.

Negli anni, lo stabilimento ha prodotto alcuni dei modelli più iconici del gruppo Stellantis. Ora, con la nuova Gamma, Melfi conferma il suo ruolo strategico nella transizione verso l’elettrificazione, contribuendo a rafforzare il legame tra Lancia e le sue radici italiane.

Un piano strategico ambizioso

La produzione della Gamma a Melfi si inserisce in un contesto di rilancio globale del marchio Lancia, iniziato nel 2023 con il nuovo logo, la corporate identity rinnovata e il lancio del concept Lancia Pu+Ra HPE. Il piano, denominato “Dare Forward”, prevede l’introduzione di tre nuovi modelli entro il 2028, con un debutto ogni due anni: la nuova Ypsilon, la Gamma e una nuova Delta.

Questa roadmap ambiziosa è accompagnata da un processo di internazionalizzazione: Lancia punta a rafforzare la propria presenza in mercati strategici come Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi, con l’apertura di showroom caratterizzati da una nuova identità di marca.

La nuova Gamma: design e tecnologia al servizio del futuro

Il nuovo modello incarnerà l’eleganza che ha sempre contraddistinto il marchio Lancia, abbinata alle tecnologie più avanzate. La piattaforma STLA Medium garantirà un equilibrio ideale tra prestazioni e sostenibilità, consentendo l’integrazione di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e un’esperienza di guida premium.

Inoltre, l’offerta di motorizzazioni elettrificate rappresenta una risposta concreta alle richieste del mercato globale, favorendo un incremento della produzione e della competitività del brand.

Il Rinascimento di Lancia: un successo già iniziato

Il percorso di rilancio di Lancia ha già ottenuto importanti riconoscimenti, come dimostrato dal successo della nuova Ypsilon, presentata a Milano a inizio 2024. Con oltre 11.000 ordini raccolti nei primi mesi dal lancio, la Ypsilon si posiziona come una delle vetture più apprezzate del segmento, grazie alla sua versatilità, efficienza e attenzione alla sostenibilità.

Anche le nuove Casa Lancia, showroom esclusivi con una rinnovata corporate identity, stanno giocando un ruolo chiave nel Rinascimento del brand. In Italia, sono già attivi 160 punti vendita, mentre in Europa si prevede l’apertura di 70 concessionari entro il 2025.

Un futuro radioso per Lancia

La nuova Lancia Gamma non è solo un’auto: è un simbolo di rinascita e innovazione. Coniugando il design iconico che ha reso celebre il marchio con le tecnologie più avanzate, rappresenta una promessa concreta per il futuro della mobilità sostenibile.

Con il ritorno alle competizioni, previsto nel 2025 con la Ypsilon Rally4 HF, e il rilancio della storica sigla HF, che accompagnerà anche Gamma e Delta, Lancia riafferma il suo ruolo da protagonista nel panorama automobilistico globale.