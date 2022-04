Lancia: il futuro sarà solo elettrico

Sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità: i tre pilastri del piano a dieci anni di Lancia.

«lI futuro di Lancia è già presente ed entro la fine del 2022 avremo un primo assaggio del nuovo corso che ci porterà a diventare un marchio credibile nel mercato premium, all’insegna di una mobilità innovativa, pulita e sicura - dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia -. Il nostro domani poggia su basi solide, ben radicate in un passato glorioso e un presente costellato dai successi della Ypsilon: la fashion city car è infatti leader del segmento B in Italia, oltre che la seconda vettura più venduta in Italia. Un primato consolidato dalla Ypsilon Alberta Ferretti, la nuova serie speciale nata dall’incontro con la famosa stilista italiana e presentata a Milano lo scorso febbraio».

Per Lancia, il 2021 è stato un anno decisamente cruciale per la costruzione del suo piano a dieci anni, basato su sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità: questi sono i tre pilastri che daranno vita a una gamma capace di coprire il 50% del mercato, con una cadenza di un nuovo prodotto ogni due anni.

Parlare di sostenibilità elegante per Lancia significa focalizzarsi sul suo design senza tempo, reinterpretato in chiave moderna e contemporanea, lavorando su alcuni dei suoi elementi più iconici. Ad esempio, lo stilema del “calice”, che dà forma al frontale di tutte Lancia, sarà rivisitato grazie ad innovativi elementi illuminanti. Così come i volumi diventeranno sostenibili, ma sempre eleganti, attraverso nuove linee più leggere, affusolate e sinuose. Sostenibilità elegante significa chiaramente anche elettrificazioneper una mobilità innovativa e pulita: dal 2026, il marchio lancerà infatti solo modelli 100% elettrici e dal 2028 venderà vetture unicamente full BEV. Sostenibilità elegante significa anche l’utilizzo di materiali innovativi che consentiranno a Lancia di diventare il marchio di Stellantis con la più alta percentuale di materiali riciclati: nei modelli futuri di Lancia, il 50% delle superfici che si toccano saranno realizzate con materiali riciclati o eco-sostenibili.

Per Lancia la centralità del cliente parte da quando si entra nell’abitacolo. Prendendo ispirazione dagli esclusivi interni delle sue vetture del passato, infatti, la prossima generazione del marchio offrirà un ambiente accogliente e familiare, influenzato da elementi di arredamento di grandi designer italiani.

Se si considera la tecnologia di bordo sarà semplice e intuitiva, coerente con il DNA del marchio. Lo conferma S.A.L.A. (Sound Air Light Augmented), un’interfaccia virtuale, essenziale e intelligente, con cui il cliente, avrà il controllo dell’abitacolo: dal suono dell’impianto audio al climatizzatore, fino all’illuminazione. La stessa coinvolgente esperienza a bordo verrà replicata all’interno delle concessionarie, sia italiane sia nelle 100 straniere, ubicate in 60 grandi città europee, laddove almeno la metà delle vendite saranno effettuate on line.

Responsabilità significa costruire un piano a dieci anni che possa contribuire a creare un mondo migliore per le generazioni future. Da sempre Lancia si è schierata a fianco di cause culturali e civili di vario genere. E oggi, con lo stesso spirito, presenta una nuova iniziativa di sensibilizzazione dedicata alle donne. Nasce così il video “Punch”, quale espressione di una responsabilità sociale verso le donne, le stesse che nella Lancia Ypsilon Alberta Ferretti ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Protagonista l’attrice Cristiana Capotondi, da sempre impegnata in progetti a favore delle donne, che invita a impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata sui valori universali di amore, rispetto e bellezza. Un film dalle immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un tema così delicato. Non ci sono momenti ideali per lanciare una campagna di sensibilizzazione di questo genere, perché ogni istante è quello giusto. Ideato dall’agenzia creativa Armando Testa, il video è stato diretto dal regista Ago Panini, per la casa di produzione Movie Magic, e si avvale della musica del maestro Flavio Ibba.