Lancia si aggiudica il premio “A STAR IS BACK” di AUTOBEST per il rinascimento del marchio

Lancia ha conquistato il nuovo premio “A STAR IS BACK” di AUTOBEST, riconoscimento creato per celebrare il rilancio di marchi iconici sul mercato europeo.

La giuria internazionale, composta da 31 giornalisti di altrettanti Paesi europei, ha scelto il marchio italiano per il suo "Rinascimento," un ambizioso percorso di crescita che riporta Lancia tra i brand premium più desiderabili. Questo premio rappresenta un'importante conferma per il marchio, simbolo della sua resilienza e della strategia che sta ispirando il mercato automobilistico di lusso.

Un ritorno vincente

Come sottolineato da Dan Vardie, presidente e fondatore di AUTOBEST, “A STAR IS BACK” è un riconoscimento che non celebra solo il ritorno di marchi iconici, ma rappresenta anche la fiducia nel loro futuro successo. Un entusiasmo condiviso da Luca Napolitano, CEO di Lancia, che ha commentato: “Questo premio riconosce la passione e l’impegno del nostro team, che lavora ogni giorno per riscrivere la nostra storia leggendaria con innovazione e tradizione.” La nuova Corporate Identity di Lancia e il Concept Lancia Pu+Ra HPE, presentati alla fine del 2023, hanno segnato l’inizio di un percorso innovativo, parte integrante del piano Stellantis “Dare Forward”, che include una gamma di modelli in arrivo fino al 2028.

Successo della Nuova Ypsilon e crescita internazionale

Nel 2024, il debutto della Nuova Lancia Ypsilon ha riscosso successo sia in Italia che all'estero. Disponibile nelle versioni elettrica e ibrida, il modello è stato accolto con entusiasmo nei 160 nuovi showroom Casa Lancia, tutti progettati secondo la nuova corporate identity del marchio. I clienti hanno apprezzato le caratteristiche della Ypsilon, che incarna eleganza, maneggevolezza ed efficienza, grazie anche a test drive mirati.

L’espansione internazionale gioca un ruolo chiave nella strategia di rilancio di Lancia, che prevede una rete di concessionari in grandi città europee, come Parigi, Madrid e Bruxelles, con l’obiettivo di raggiungere la Germania nel 2025. Ogni showroom rifletterà i quattro pilastri fondamentali del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita moderno, basato sull’esperienza cliente.

Il Ritorno alle competizioni e la nuova Gamma

Il 2025 segnerà una svolta per Lancia con il ritorno nel motorsport, celebrato dalla nuova Ypsilon Rally4 HF, un omaggio alla storia rallystica di Lancia, il marchio più vincente di sempre nelle competizioni. La gloriosa sigla “HF” tornerà a campeggiare sui modelli Ypsilon e Delta, riaffermando il legame del brand con le alte prestazioni. Nel 2026, il lancio della Lancia Gamma, una vettura progettata e prodotta in Italia, segnerà il prossimo capitolo del rinascimento del marchio, unendo eleganza e sostenibilità, e portando avanti il percorso intrapreso con determinazione.

Lancia è pronta a riaffermarsi come protagonista nel segmento premium europeo, rispondendo con prodotti innovativi e una visione chiara alle sfide della mobilità di lusso.