Lancia svela il un nuovo progetto social con Casa Lancia e Nuova Ypsilon

Lancia inaugura un nuovo progetto social che pone al centro i rinnovati showroom Casa Lancia e la Nuova Lancia Ypsilon, il primo modello della nuova era del marchio.

Attraverso un linguaggio contemporaneo e dinamico, Lancia abbraccia le nuove tendenze della comunicazione digitale, rivolgendosi a un pubblico giovane e sempre più orientato verso esperienze immediate e coinvolgenti.

Grazie alla partnership con COSMIC Italia, società AdTech specializzata nella produzione di video brevi verticali, Lancia amplifica la visibilità dell’esperienza offerta dai concessionari Casa Lancia sulle principali piattaforme social, tra cui TikTok, Instagram e YouTube. Questo progetto fonde alla perfezione tradizione e innovazione, raccontando il carisma e l’eleganza del brand in un formato moderno e accessibile.

Creator e storytelling: il format "Welcome to Casa Lancia"

Per dar vita a contenuti autentici e immersivi, Lancia e COSMIC Italia hanno coinvolto cinque Creator italiani di fama internazionale, che interpreteranno l’essenza dei rinnovati showroom attraverso la serie di video esclusivi "Welcome to Casa Lancia". Il primo protagonista è Gianluca Torre, noto agente immobiliare e influencer, che guiderà gli spettatori in un viaggio nella raffinatezza e nell’eleganza dei concessionari, evidenziando il legame con il mondo del design e del lusso.

Nei successivi episodi, il progetto vedrà la partecipazione di Jody Cecchetto, Urban Theory, Anna Folzi e Luca Gervasi, ognuno con un proprio stile narrativo per raccontare i quattro momenti chiave dell’esperienza in Casa Lancia: l’accoglienza, la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon, la prova su strada e la consegna. Il tutto sarà arricchito dalla cura per i dettagli e dall’attenzione al cliente che caratterizza il brand.

Nuova Lancia Ypsilon: icona di stile e innovazione

Protagonista del progetto è la Nuova Lancia Ypsilon, un’auto che incarna eleganza, tecnologia e sostenibilità. Con un design ispirato ai modelli più iconici del brand e dettagli esclusivi come i fanali posteriori che richiamano la leggendaria Lancia Stratos, la Ypsilon si distingue per il suo stile senza tempo. Gli interni sofisticati e il comfort elevato rendono ogni viaggio un’esperienza unica, in perfetta sintonia con l’accoglienza degli showroom Casa Lancia.

L’ambiente raffinato dei concessionari è enfatizzato dall’uso di materiali pregiati e arredi firmati Cassina, simbolo del Made in Italy e dei valori di italianità, innovazione e tradizione condivisi con Lancia.

Offerta speciale fino al 28 febbraio 2025

Per celebrare questo nuovo capitolo, Lancia invita tutti gli interessati a visitare i concessionari Casa Lancia per scoprire la Nuova Ypsilon. Fino al 28 febbraio 2025, è disponibile un’offerta commerciale esclusiva: la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida al prezzo promozionale di 21.900€, anche senza permuta o rottamazione. È inoltre possibile accedere a un finanziamento con una rata mensile di 195€ per 35 mesi, con anticipo di 2.700€ e una rata finale residua di 15.840€(TAN fisso 4,99%, TAEG 6,9%).

Con questo ambizioso progetto social, Lancia riafferma il suo ruolo di marchio innovativo e vicino alle nuove generazioni, offrendo un’esperienza immersiva che unisce design, eleganza e coinvolgimento digitale.