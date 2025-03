Lancia torna nel mondo dei rally insieme a Michelin, rinnovando una partnership storica

Lancia prepara il suo grande ritorno nel mondo del rally, e lo fa insieme a un partner storico e prestigioso: Michelin.

Il marchio francese sarà il fornitore ufficiale degli pneumatici per il Trofeo Lancia, una competizione che si svolgerà nell'ambito del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), attraverso sei gare distribuite in cinque appuntamenti.

Protagonista assoluta del nuovo Trofeo sarà la Ypsilon Rally 4 HF, una vettura dalle grandi ambizioni sportive che in appena tre mesi dal lancio ha già raccolto oltre 80 preordini a livello europeo. Una conferma della grande attesa e del forte entusiasmo per il ritorno di Lancia nelle competizioni rallystiche, che hanno segnato momenti memorabili nella storia del marchio torinese.

Michelin e Lancia, una storia che riparte dalla tecnologia

Il legame tra Michelin e Lancia non è certo nuovo. Negli anni '80, infatti, il binomio Lancia-Michelin ha scritto pagine leggendarie della storia del rally, culminando con i titoli mondiali vinti da Miki Biasion. Oggi, questa collaborazione si rinnova con soluzioni moderne e tecnologie all'avanguardia che permetteranno ai piloti impegnati nel Trofeo di affrontare al meglio ogni sfida su asfalto.

I partecipanti al Trofeo potranno contare sulla gamma MICHELIN Pilot Sport Pro Rally, sviluppata specificamente per i rally su superfici asciutte, e disponibile in due varianti (media e dura). Questi pneumatici, caratterizzati da un'architettura innovativa e da una rapidissima entrata in temperatura, garantiranno ai piloti un feeling immediato, ottimizzando stabilità, precisione e maneggevolezza. Per le condizioni di bagnato sarà invece disponibile il MICHELIN Pilot Sport A MW1, ideale per mantenere elevate prestazioni e massima sicurezza anche con pioggia intensa.

Un montepremi importante e la chance di entrare in Lancia Corse HF

Con un montepremi totale che raggiunge i 360 mila euro, il Trofeo Lancia si preannuncia come una delle competizioni più attraenti nel panorama rallystico italiano. Ma l'incentivo più prestigioso riguarda soprattutto i giovani: se il vincitore assoluto sarà un pilota Under 35, avrà la possibilità di entrare ufficialmente nella squadra Lancia Corse HF nella stagione successiva, partecipando al FIA European Rally Championship (ERC).

Un'opportunità concreta per i nuovi talenti del motorsport italiano, supportati da un equipaggiamento tecnico ai massimi livelli, garantito dall'esperienza decennale di Michelin.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno ufficiale nel rally e per la partnership con Michelin: «Lancia e Michelin hanno scritto pagine straordinarie della storia dei rally e siamo orgogliosi di riaccendere questa collaborazione puntando sull'innovazione e sulla performance. Il Trofeo Lancia sarà una vetrina prestigiosa per giovani talenti, e poter contare sulla tecnologia Michelin è un valore aggiunto importante che ci aiuterà a riportare Lancia ai vertici delle competizioni».

Anche Cristiano Zappalà, Responsabile Competizioni Clienti Michelin Italia, ha sottolineato la portata storica ed emotiva di questo accordo: «È motivo di grande orgoglio per Michelin accompagnare Lancia in questo nuovo capitolo della sua storia nei rally. Gli pneumatici che metteremo a disposizione dei piloti del Trofeo sono frutto della nostra esperienza pluridecennale nelle competizioni e rappresentano una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione, proseguendo una collaborazione iniziata decenni fa e mai dimenticata».

Con questa partnership prestigiosa, il Trofeo Lancia diventa quindi uno degli appuntamenti più attesi della stagione rallystica 2025, promettendo spettacolo e grande competitività sulle strade italiane. Un ritorno emozionante che, grazie al supporto tecnologico di Michelin, conferma l'ambizione di Lancia di tornare protagonista assoluta nel motorsport.