Land Rover e Autohome: una tenda da tetto creata per la nuova Defender

Land Rover offre la soluzione ideale per la vacanza perfetta, grazie alla nuova tenda da tetto, creata per Defender 110 in collaborazione con l’azienda specializzata Autohome.

Ideale per un viaggio di coppia, la tenda consente di godere, in assoluto comfort, le notti di viaggi brevi o lunghi. Progettata per chi ama la scoperta e l'avventura, può ospitare due adulti su materassi in cotone full-size ed è dotata di cuscini, luce LED interna e retina portaoggetti. L'ingresso è possibile da entrambi i lati del veicolo, grazie ad una scala estensibile in alluminio che può essere riposta nella tenda quando non serve.

Robusta e capace come il veicolo per il quale è stata creata, la tenda da tetto è facile da usare e impiega materiali di alta qualità testati nei climi più avversi.

Una leggera custodia in vetroresina protegge la tenda ripiegata e ne consente l'allestimento in pochi secondi, con una sola mano. Durante gli spostamenti, la tenda è ripiegata per la migliore stabilità ed efficienza aerodinamica. In posizione eretta misura cm 230 x 130 x 150 di altezza.

La nuova Defender è oggi la Land Rover più capace e connessa, con sbalzi ridotti, eccellente geometria off-road e tecnologia software-over-the-air, che scarica istantaneamente i più recenti aggiornamenti in qualsiasi parte del mondo. Grazie a questo modello unico, sarà possibile scoprire le perle paesaggistiche più difficili da raggiungere e, da oggi, si avrà anche la possibilità di trascorrere intere giornate a contatto con la natura, comodamente sdraiati sul tetto della propria auto.

La tenda è disponibile al prezzo di Euro 3.081 (Iva esclusa) e può essere ordinata direttamente presso Autohome (all’indirizzo mail: landrover@autohome.it o sul sito Autohome), oppure rivolgendosi ai Concessionari Land Rover che faranno l’ordine a Autohome.

Questa tenda si aggiunge ai 170 singoli accessori già disponibili per la Defender - la gamma più ampia mai prodotta da Land Rover - ed è compatibile con il portapacchi Expedition e i corrimano, di serie con l'Adventure Pack.

L'Adventure Pack è uno dei quattro pacchetti disponibili per la Defender - assieme all'Explorer, al Country e all'Urban Pack - ognuno progettato per conferire alla vettura un carattere diverso. Oltre la metà delle Defender 110 ordinate online sono state richieste con uno dei pacchetti.

La nuova Defender è ad oggi la più capace e connessa Land Rover. La Defender 110 è disponibile con prezzo a partire da Euro 57.400. Per scegliere e configurare la propria Defender: www.landrover.it/Defender