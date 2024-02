Le cinque grandi sfide di Ola Källenius CEO Mercedes-Benz nel 2024

Nel corso del 2023, Mercedes-Benz, sotto la guida del suo CEO Ola Källenius, ha presentato risultati finanziari che hanno superato le aspettative del mercato,

con un afflusso di cassa di 11,3 miliardi di euro, un netto miglioramento rispetto agli 8,1 miliardi di euro dell'anno precedente. Tuttavia, nonostante questi risultati positivi, come riportato dalla testata Automotive news Europe.com, il 2024 si preannuncia come un anno di grandi sfide per il marchio tedesco e il suo CEO.

La Sfida del Mercato Cinese - Per anni, la Cina è stata un terreno fertile per Mercedes, con vendite in crescita a due cifre. Tuttavia, il trend positivo si è arrestato, con una diminuzione delle vendite del 2% a 737.200 veicoli nel 2023. "La Cina non è più un successo infallibile, e anche i produttori premium devono ridurre a causa delle incertezze economiche", ha affermato l'analista del settore automobilistico Frank Schwope. Mercedes ha deciso di non partecipare alla guerra dei prezzi, accettando la perdita di alcune vendite pur di mantenere il proprio posizionamento di mercato.

Gli Alti Costi di Sviluppo - Una delle principali ambizioni di Källenius e del CFO Harald Wilhelm era quella di ridurre i costi di sviluppo entro il 2025. Tuttavia, il cammino appare ancora lungo. Le spese per lo sviluppo del sistema operativo MB.OS e per le nuove piattaforme di veicoli elettrici come MMA e MB.EA continuano ad assorbire risorse significative. "La cooperazione con altri gruppi potrebbe aiutare a ridurre gli alti costi di sviluppo nella fase di trasformazione verso l'elettromobilità", suggerisce Schwope, evidenziando la necessità di strategie innovative per contenere i costi.

L'Adozione dei Veicoli Elettrici - Nonostante l'eccellenza tecnologica degli EQS e EQE, Mercedes sta trovando difficoltà a convertire questa superiorità in vendite solide. I prezzi elevati, con il SUV EQE che parte da 83.500 euro e il SUV Maybach EQS che raggiunge i 200.000 euro, rappresentano una barriera significativa per molti consumatori. Attualmente, solo i modelli elettrici compatti come l'EQA e l'EQB stanno registrando vendite significative.

La Riforma delle Vendite - Källenius ha intrapreso un'importante riforma delle vendite in Germania, vendendo gli ultimi DShoow Room di proprietà dell'azienda a investitori privati. Questa mossa, secondo Schwope, "può avere senso per le vendite", ma non è esente da sfide, soprattutto a causa delle resistenze da parte dei rappresentanti dei lavoratori e delle complicazioni nel processo di vendita.

Il Dibattito sul Lusso - In un mercato che vede un'intensificazione della guerra dei prezzi, specialmente nel segmento dei veicoli elettrici, Mercedes deve riflettere attentamente sul suo posizionamento come marchio di lusso. "Devi ripensare a cosa rappresenta la Mercedes. Il lusso ne fa parte, ma attributi come comfort, qualità e sicurezza dovrebbero essere molto più in primo piano", ha dichiarato Michael Häberle, rappresentante dei lavoratori e membro del consiglio di sorveglianza di Mercedes-Benz.

Mentre il 2024 si presenta ricco di sfide, la direzione intrapresa da Källenius e il suo team sarà determinante per il futuro di Mercedes-Benz. La capacità di adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato, mantenendo al contempo l'eccellenza e l'innovazione che contraddistinguono il marchio, sarà cruciale per superare gli ostacoli e continuare a crescere in un settore in rapida evoluzione.